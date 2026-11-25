Μέσα σε δυο μέρες το κλειστό της Κηφισιάς θα φιλοξενήσει δυο Ευρωπαϊκά ματς

Η επιδημία δυσεντερίας που έχει στείλει τέσσερις αθλήτριες της ομάδας της Σμύρνης στο νοσοκομείο τίναξε στον αέρα το πρώτο ματς με τον ΖΑΟΝ για τους 32 του Challenge Cup γυναικών το οποίο ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί το βράδυ της Τετάρτης στο Ζηρίνειο.

Πέρα από τις τέσσερις που νοσηλεύονται, άλλες τόσες έχουν ελαφρά συμπτώματα (ανάμεσα τους και η Μάρθα Ανθούλη) είναι τέτοια η φύση του μικροβίου που όλοι είναι σε επιφυλακή και από νωρίς το πρωί οι άνθρωποι της ομάδας επικοινώνησαν με τον ΖΑΟΝ ενημερώνοντας για την πρόθεση τους να ζητήσουν αναβολή, η οποία άργησε (υπερβολικά) να δοθεί.

Η λύση τελικά βρέθηκε, καθώς μετά από αίτημα της Αράς, οι αναμετρήσεις για τους «32» του Challenge Cup θα διεξαχθούν στο Ζηρίνειο και μάλιστα μέσα σε δύο μέρες.

Αρχικά ο πρώτος θα γίνει στις 2 Δεκεμβρίου και ο δεύτερος στις 3 Δεκεμβρίου. Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του ΖΑΟΝ έχει ως εξής:

«Με κοινή συμφωνία των δύο ομάδων, οι δύο αναμετρήσεις του CEV Challenge Cup μεταξύ του ΖΑΟΝ και της ARAS KARGO θα διεξαχθούν στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2026, στο Ζηρίνειο Κλειστό Γυμναστήριο, στην Κηφισιά.