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Το δικό της μήνυμα στέλνει η ΚΑΕ Άρης για την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Την ευαισθητοποίησή της σε ακόμα ένα σημαντικό κοινωνικό ζήτημα δείχνει η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ, στέλνοντας ένα μήνυμα ανθρωπιάς και σεβασμού από όλους για όλους.

Αναλυτικά όσα σημειώνει στην ανάρτησή της η ΚΑΕ Άρης:

«Καμία δικαιολογία. Καμία ανοχή στη βία.

Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ενώνει τη φωνή της ενάντια σε κάθε μορφή βίας, κακοποίησης και διακρίσεων.

Ο σεβασμός, η ισότητα και η ασφάλεια δεν είναι διαπραγματεύσιμα. Είναι δικαίωμα κάθε γυναίκας και ευθύνη όλων μας.

Γραμμή SOS 15900 | 24ωρη υποστήριξη για γυναίκες που βιώνουν βία».