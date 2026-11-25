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Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα 3-0 σετ της Κορόνα Μπρασόφ, για τον πρώτο αγώνα των «32», του Cev Challenge Cup.

Χωρίς κανένα πρόβλημα ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-0 την Κορόνα Μπρασόφ και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους «16» στο Cev Challenge Cup.

Από τους πρώτους πόντους στην αναμέτρηση έδειξε ο Παναθηναϊκός την ανωτερότητα του, αφού ξεκίνησε με +4 (7-3). Μετά από εύστοχη επίθεση της Γουάιτ η διαφορά έφτασε σε διψήφιο νούμερο (18-7) και με ευκολία ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο σετ με 25-12.

Παρόμοιο σκηνικό και στο δεύτερο σετ με τον Παναθηναϊκό να αποκτά από νωρίς μεγάλη διαφορά στο σκορ και συγκεκριμένα +8 (13-5). Η Κορόνα Μπρασόφ πέτυχε σερί 4-0 για το 13-9 αλλά οι γηπεδούχες απάντησαν με δικό τους σερί ξεφεύγοντας ξανά με 8 (18-10). Δεν βρήκαν τρόπο αντίδρασης οι φιλοξενούμενες και ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-0 στα σετ (25-15).

Ισορροπημένο το τρίτο σετ μέχρι που ο Παναθηναϊκός απέκτησε προβάδισμα τεσσάρων (11-7) πόντων. Με πρωταγωνίστρια που σημείωσε διαδοχικούς πόντους η απόσταση «εκτοξεύθηκε» στους 12 (20-8) και χωρίς να αγχωθούν οι «πράσινες» πήραν το σετ με 25-13 και τη νίκη με 3-0.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-4, 16-7, 21-11, 25-12

2ο σετ: 8-3, 16-10, 21-13, 25-15

3ο σετ: 8-7, 16-8, 21-9, 25-13

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 6 άσσους, 37 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων και της Μπρασόφ προήλθαν από 1 άσσο, 25 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 10 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-12, 25-15, 25-13) σε 73′

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Γουάιτ 11 (10/20 επ., 1 μπλοκ, 33% υπ. – 8% άριστες), Κωνσταντινίδου 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 13 (8/16 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ, 38% υπ. – 25% άριστες), Παπαγεωργίου 8 (3/6 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Ορβόσοβα 9 (9/16 επ.), Τίμερμαν 9 (5/11 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ, 27% υπ. – 9% άριστες), Γκρέκα, Ηλιοπούλου, Ντέλιτς, Ράπτη, Τοντάι 1 (1/1 επ.).

ΚΟΡΟΝΑ ΜΠΡΑΣΟΦ (Πετρονέλ Νταρνέσκου): Σαράζοβα, Μπαλάε 8 (8/20 επ., 53% υπ. – 27% άριστες), Τσεκονέλο 4 (4/12 επ.), Τσοκάν 1 (1 μπλοκ), Μπερεζκίνα 6 (5/24 επ., 1 μπλοκ, 38% υπ. – 14% άριστες), Κραϊντούμπα 4 (3/12 επ., 1 μπλοκ) / Μαγκντινόβα (λ, 60% υπ. – 40% άριστες), Άριτον 2 (2/6 επ.), Νογκουέρας, Ζλατάνοβα 4 (2/11 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ).