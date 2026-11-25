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Πλήγμα για την Μπεσίκτας, καθώς χάνει για σημαντικό χρονικό διάστημα τον Γουένιεν Γκάμπριελ.

Ο Αφρικανός πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, υπέστη ρήξη χιαστού και είναι πιθανό να χάσει ακόμα και ολόκληρη τη σεζόν.

Όπως έγραψε ο Γκάμπριελ στα social media: «Τα άσχημα νέα είναι πως έχω υποστεί ρήξη χιαστού. Τα καλά νέα είναι πως θα γυρίσω πιο δυνατός», με τα μηνύματα συμπαράστασης από συμπαίκτες και αντιπάλους να είναι εκατοντάδες.

Η τουρκική ομάδα πλέον καλείται να βγει στην αγορά για να αντικαταστήσει το κενό που δημιουργήθηκε μετά τον τραυματισμό του πρώην άσου του Παναθηναϊκού, με την Μπεσίκτας να παίρνει τον Ρέτζι Πέρι από την Μπόσνα, ενόψει και της αναμέτρησης με τους «πράσινους».