Η ΑΕΚ ενημέρωσε επίσημα πως ζήτησε ακρόαση με αίτημα να επανεξεταστεί η αποβολή του Μάρκο Νίκολιτς στη Νίκαια στο ματς με την Καλαμάτα.

Το αίτημα απερρίφθη και ακολούθως η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ προχώρησε σε ένα αιχμηρό σχόλιο τονίζοντας πως «η επιβολή της ποινής της κόκκινης κάρτας στον αγωνα Καλαμάτα-ΑΕΚ αναμφισβήτητα δεν μπορεί να αφορά τον Νίκολιτς, εκτός αν ζούμε σε παράλληλα σύμπαντα».

Να σημειώσουμε, πως από την στιγμή που απορρίφθηκε το αίτημα της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ και με δεδομένο πως πρόκειται για ποινή μιας αγωνιστικής, δεν υπάρχει δικαίωμα έφεσης. Η ΑΕΚ, κάνοντας ότι μπορεί, επιχείρησε την επανεξέταση της ποινής αλλά το αίτημα της απορρίφθηκε κάτι που σημαίνει πως οριστικά, δεν θα έχει τον Μάρκο Νίκολιτς στον πάγκο της στο ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΑΕΚ:

Για την αποβολή του προπονητή μας Μάρκο Νίκολιτς, η ΑΕΚ προέβη σήμερα 25 Νοεμβριου σε ακρόαση και το αίτημα μας απερρίφθη.

Η επιβολή της ποινής της κόκκινης κάρτας στον αγωνα Καλαμάτα-ΑΕΚ αναμφισβήτητα δεν μπορεί να αφορά τον Νίκολιτς, εκτός αν ζούμε σε παράλληλα σύμπαντα.