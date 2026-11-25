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Ο ΠΑΟΚ, και το τμήμα Βόλεϊ ανδρών, ΠΑΟΚ mαteco, ανακοίνωσαν την έναρξη συνεργασίας με τον αθλητή, Εντουάρντο Καρίζιο, για το υπόλοιπο της αγνωιστικής περιόδου 2026-2027

Όπως είχατε διαβάσει και νωρίτερα μέσω του SDNA.gr, ο ΠΑΟΚ έφτασε σε συμφωνία με τον Εντουάρντο Καρίζιο, για το υπόλοιπο της σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του τμήματος βόλεϊ:

"Εντουάρντο Καρίζιο: Βραζιλιάνικη ποιότητα και διεθνής εμπειρία στα ασπρόμαυρα!

Ο ΠΑΟΚ, και το τμήμα Βόλεϊ ανδρών, ΠΑΟΚ mαteco, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με τον αθλητή, Εντουάρντο Καρίζιο, για το υπόλοιπο της αγνωιστικής περιόδου 2026-2027, ο οποίος έρχεται να ενισχύσει τον Δικέφαλο με σημαντικές παραστάσεις από κορυφαία πρωταθλήματα και διεθνείς διοργανώσεις.

Γεννημένος στην Βραζιλία στις 19/01/1996, ο Εντουάρντο Καρίζιο Σομπρίνιο αγωνίζεται ως πασαδόρος και έχει ύψος 190cm.

Η επαγγελματική του διαδρομή ξεκίνησε από τη Minas Tênis Clube U21, ενώ ακολούθησε η παρουσία του στη Fiat/Minas από το 2015 έως το 2019. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην EMS Taubaté Funvic τη σεζόν 2019-20 και στη Vôlei Itapetininga το 2020-21.

Ακολούθησαν οι ευρωπαϊκές του εμπειρίες με τη Stade Poitevin στη Γαλλία και τη Jihostroj České Budějovice στην Τσεχία, όπου και αναδείχθηκε κορυφαίος πασαδόρος του πρωταθλήματος, ενώ τη σεζόν 2024-25 αγωνίστηκε στην Arkas Spor της Τουρκίας και το 2025-26 στη Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique της Γαλλίας. Στο πρώτο μισό της φετινής σεζόν αγωνίστηκε στην Saneago Goiás Vôlei της Βραζιλίας.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η διεθνής του διαδρομή με την Εθνική Βραζιλίας. Την περίοδο 2016-17 αγωνίστηκε με την Εθνική U23, συμμετέχοντας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U23 του 2017 και στο Νοτιοαμερικανικό Πρωτάθλημα U23 του 2016. Στη συνέχεια, από το 2018 έως το 2019, αποτέλεσε μέλος της ανδρικής Εθνικής Βραζιλίας, συμμετέχοντας στο Νοτιοαμερικανικό Πρωτάθλημα, στους Παναμερικανικούς Αγώνες του 2019 και στο Παναμερικανικό Κύπελλο του 2018.

Ο Εντουάρντο Καρίζιο έρχεται στον ΠΑΟΚ mαteco με πλούσιες αγωνιστικές εμπειρίες από τη Βραζιλία και την Ευρώπη, καθώς και διεθνή παρουσία με τη «Σελεσάο», με στόχο να προσφέρει ποιότητα και δημιουργία στο παιχνίδι του Δικεφάλου.

Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ mαteco, ο Εντουάρντο Καρίζιο, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που εντάσσομαι στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Πάντα άκουγα τα καλύτερα για τον σύλλογο, αφού πολλοί και καλοί συμπατριώτες μου έχουν παίξει στην Ελλάδα, αλλά και στον ΠΑΟΚ. Είμαι ενθουσιασμένος γι’ αυτό το νέο κεφάλαιο».

Καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ mαteco, Εντουάρντο!"