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Λος Άντζελες Λέικερς, Σαν Αντόνιο Σπερς και Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς φαίνεται πως έχουν ψηλά στην λίστα τους τον Μπρουκ Λόπεζ των Λος Άντζελες Κλίπερς.

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς έχουν ξεκινήσει άσχημα την σεζόν (4-12) και έτσι δεν αποκλείεται στο trade deadline να προχωρήσουν σε αλλαγές στο ρόστερ τους.

Σύμφωνα με τον Μπρετ Σίεγκλ του «ClutchPoints», οι Λος Άντζελες Λέικερς, οι Σαν Αντόνιο Σπερς και οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του Μπρουκ Λόπεζ για να ενισχύσουν το frontcourt τους.

«Πιστεύω ομάδες όπως οι Σαν Αντόνιο Σπερς, οι Λος Άντζελες Λέικερς και οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς στην δυτική περιφέρεια θα ψάξουν για να ενισχύσουν το frontcourt τους κάποια στιγμή σε αυτό το παράθυρο. Αναμένω και οι τρεις να ρωτήσουν για τον Λόπεζ» ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο «ClutchScoops».

Ο 38χρονος σέντερ φέτος διανύει μια πολύ καλή σεζόν και σε 16 ματς και 24,4 λεπτά στο παρκέ μετράει 14,9 πόντους, 5,2 ριμπάουντ, 1,8 ασίστ, 0,5 κλεψίματα και 0,8 μπλοκ.