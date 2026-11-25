Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, ο οποίος βρισκόταν στο μεταγραφικό στόχαστρο του ΠΑΟΚ, βρίσκεται ένα βήμα πριν από την υπογραφή διετούς συμβολαίου με τους Ορλάντο Μάτζικ.

Στο NBA αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, καθώς σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο του ESPN, Σαμς Σαράνια, ο Αμερικανός γκαρντ βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με τους Ορλάντο Μάτζικ για την υπογραφή διετούς συμβολαίου.

Ο 26χρονος γκαρντ αποτέλεσε μία από τις περιπτώσεις παικτών που απασχόλησαν έντονα τον ΠΑΟΚ, με τους ανθρώπους του Δικεφάλου να είναι διατεθειμένοι να του προσφέρουν ένα ιδιαίτερα υψηλό συμβόλαιο, προκειμένου να τον επαναφέρουν στη Θεσσαλονίκη.

Ωστόσο, ο Αμερικανός, ο οποίος βρίσκεται σε μία από τις πλέον παραγωγικές ηλικίες της καριέρας του, είχε εκφράσει εξαρχής την επιθυμία του να παραμείνει στο NBA. Για τον λόγο αυτό δεν ήταν διατεθειμένος να βιαστεί να πάρει κάποια απόφαση για το μέλλον του, θέλοντας να εξαντλήσει τις πιθανότητες να βρει συμβόλαιο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Όπως όλα δείχνουν, η υπομονή του απέδωσε καρπούς, με τους Ορλάντο Μάτζικ να αναμένεται να αποτελέσουν τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και την προοπτική επιστροφής του στον ΠΑΟΚ να απομακρύνεται.