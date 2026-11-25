Βρέθηκε πίσω στο σκορ με δύο γκολ και όμως έδειξε «σφυγμό». Η Κ19 του ΠΑΟΚ έφυγε αλώβητη από το Χόφενχαϊμ της Γερμανίας (2-2) και έρχεται στην Τούμπα για μία μεγάλη πρόκριση στους «32» του Υouth League

Επιχείρηση Χόφενχαϊμ για την Κ19 του ΠΑΟΚ, η οποία ταξίδεψε στη Γερμανία, ψάχνοντας το πρώτο βήμα πρόκρισης στους «32» του Youth League. Η αποστολή ταξίδεψε χωρίς τους Μουντιαλικούς Κώστογλου, Ψυρούκη, Χαλδέζο, Σούβλατζη, Νέτο και Νικολαΐδη, όμως ήρθαν οι... ενισχύσεις των Μπαταούλα-Κοσίδη και Ντούνγκα να «ισορροπήσουν» τα πράγματα για έναν ΠΑΟΚ που στόχευσε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με φόντο της ρεβάνς της 9ης Δεκεμβρίου που έχει οριστεί να διεξαχθεί στην Τούμπα.

Ο Δικέφαλος παρατάχθηκε με τον Μανασίδη κάτω από τα δοκάρια και τους Κοσίδη-Μπαταούλα και Αυγητίδη να συνθέτουν την τριάδα των στόπερ. Σε σχηματισμό 3-4-2-1 ως είθισται ο ΠΑΟΚ, με τους Ντούνγκα και Κυριαζίδη να αναλαμβάνουν τις πλευρές και τους Γκιόκα-Κάνιο ως δίδυμο στα χαφ. Τη μεσοεπιθετική τριάδα αποτέλεσαν οι Δημήτρης Μπέρδος, Αντώνης Αρετής και Γιώργος Κρομμύδας.

Για τη γηπεδούχο Χόφενχαϊμ, ο Μπίντερμαν ήταν ο βασικός τερματοφύλακας, με τους Σέρλοκ, Τιτζάνι, Σούστερ και Πογιάτος να συνθέτουν την τετράδα της άμυνας από τ' αριστερά προς τα δεξιά και τους Κράμερ, Τσίζεκ, Μπρούγκμαν στα χαφ. Ο Κρέτα ήταν ο βασικός φορ, με τους Ντούγκντου-Βάγκενμπαχ στα εξτρέμ.

Στο «καναβάτσο», με ένα κακό οκτάλεπτο

Κάπως νωχελικό το πρώτο ημίωρο στο Χόφενχαϊμ, με τον Δικέφαλο να κρατάει σε χαμηλό τέμπο την αναμέτρηση, την ώρα που είδε έναν ακόμα παίκτη του να τίθεται νοκ άουτ. Ο λόγος για τον Δημήτρη Μπέρδο, ο οποίος στο 19' αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού, με τον Μίσχο να τον αντικαθιστά.

Λίγα λεπτά νωρίτερα (14'), οι Γερμανοί προειδοποίησαν με τον Κράμερ, με τους ασπρόμαυρους να απαντούν με τους Κρομμύδα-Μπαταούλα, ύστερα από εκτέλεση κόρνερ του Ντούνγκα. Οι γηπεδούχοι όμως, ανέβασαν... στροφές μετά το ημίωρο και βρήκαν δύο γκολ σε επτά λεπτά, πηγαίνοντας με το 2-0 στα αποδυτήρια.

Στο 32ο λεπτό ο Κρέτα άνοιξε το σκορ για τη Χόφενχαϊμ, ενώ στο 39' ο Τσίζεκ έπειτα από ασίστ του Ντούγκντου διαμόρφωσε το 2-0 που ήταν και σκορ ημιχρόνου, αφού οι προσπάθειες των Γκιόκα-Κυριαζίδη δεν βρήκαν στόχο.

Ένα λεπτό άλλαξε το ρου για τον «εφτάψυχο» ΠΑΟΚ

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με κάπως απρόσμενη εξέλιξη, καθώς μόλις στο 46' οι Γερμανοί έμειναν με παίκτη λιγότερο, έπειτα από απευθείας κόκκινη κάρτα του σκόρερ του 1-0, Κρέτα. Την ίδια ώρα, στο ημίχρονο αντικαταστάθηκε και ο έτερος σκόρερ των γηπεδούχων, Τσίζεκ, με τον Όστχαϊμερ να τον αντικαθιστά.

Αυτό το λεπτό, έμελλε να αλλάξει την ιστορία του αγώνα ίσως και της πρόκρισης. Με το ίδιο νόμισμα στο δεύτερο ημίχρονο απάντησε ο ΠΑΟΚ, ισοφαρίζοντας το ματς μέσα σε οκτώ λεπτά.

Στο 51ο λεπτό ο Γιώργος Κρομμύδας εκμεταλλεύτηκε την πάσα του Δημήτρη Κάνιου και μείωσε σε 2-1. Μόνο που ο Δικέφαλος δεν έμεινε εκεί και έφερε το πάνω κάτω. 59 λεπτά αγώνα στο Χόφενχαϊμ, και ο Κυριαζίδης βάζει τη σπίθα για το 2-2, για έναν ΠΑΟΚ που έδειχνε να πιστεύει μία ιστορική ανατροπή.

Αλλαγές επί αλλαγών για τον Γερμανό προπονητή, με τη Χόφενχαϊμ να πιέζεται ασφυκτικά και τον Ομάρ Ελ Καντουρί να φρεσκάρει την ομάδα του. Παπαδόπουλος αντί Γκιόκα στα χαφ, Χαπίπης αντί Κρομμύδα στο φορ, με τον 19χρονο Χαπίπη να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του στ' ασπρόμαυρα.

Με ηρεμία και χωρίς να πιεστεί ιδιαίτερα, ο ΠΑΟΚ διατήρησε μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα ένα 2-2 που μπορεί να το κάνει «χρυσό», έχοντας πλέον τη ρεβάνς στο σπίτι του. Στην Τούμπα στις 9 Δεκεμβρίου (17:30) ψάχνοντας την πρόκριση στους «32» της διοργάνωσης.

Κόντρα σε απουσίες, τραυματισμούς, η ομάδα του Ομάρ Ελ Καντουρί παρέμεινε αήττητη για ένατο συνεχόμενο παιχνίδι σε όλες τις διοργανώσεις και υποδέχεται σε δύο εβδομάδες στην Τούμπα τη Χόφενχαϊμ για το... boarding pass στην επόμενη φάση.

Έως τότε, το προσεχές ντέρμπι Δικεφάλων πήρε αναβολή για τον Ιανουάριο, ενώ στον «αέρα» παραμένει το παιχνίδι της 6ης Δεκεμβρίου με τον Βόλο, το οποίο ενδέχεται να αναβληθεί και αυτό, κάτι που θα εξαρτηθεί από την πορεία της Εθνικής Παίδων στο Μουντιάλ Κ17.



ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Χόφενχαϊμ Κ19: Μπίντερμαν, Σέρλοκ, Τιτζάνι, Σούστερ, Πογιάτος, Κράμερ, Τσίζεκ(46' Όστχαϊμερ - 58' Φίντερερ), Μπρούγκμαν, Κρέτα, Ντούγκντου, Βάγκενμπαχ(58' Χάσβελτ)

ΠΑΟΚ Κ19: Μανασίδης, Αυγητίδης, Κοσίδης, Μπαταούλας, Ντούνγκα, Κυριαζίδης, Κάνιος, Γκιόκα(61' Παπαδόπουλος), Μπέρδος(19' Μίσχος), Αρετής, Κρομμύδας(61' Χαπίπης)