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Έτοιμος για το ματς κόντρα στην Άντερλεχτ για το Europa League είναι ο ΟΦΗ, με τον Χρήστο Κόντη να έχει να διαχειριστεί αρκετά προβλήματα.

Αναλυτικά η ενημέρωση του ΟΦΗ:

Με τον Kresimir Krizmanic να προπονείται κανονικά και να συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή, η ομάδα μας ολοκλήρωσε την προετοιμασία ενόψει του αυριανού (26/11, 22:00) αγώνα με την RSC Anderlecht, για την League Phase του UEFA Europa League.

Στην 23μελή αποστολή, στην οποία βρίσκονται για πρώτη φορά οι νεαροί, Γιώργος Κοζυράκης και Λευτέρης Κοντεκάς, συμπεριλήφθηκαν οι: Χριστογεώργος, Lilo, Κατσίκας, Σιέλης, Κωστούλας, Κοντεκάς, Νικολάου, Krizmanic, Dickmann, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Αποστολάκης, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Romano, Nuss, Cantalapiedra, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης και Κοζυράκης.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Καλαφάτης, Πούγγουρας, Gonzalez (θεραπεία), Χατζηγιοβάνης, Μαρινάκης, Iseka (ατομικό πρόγραμμα), Kodro (θεραπεία), Λαγουδάκης και Χνάρης.