Ο Χρήστος Κόντης μίλησε για το ερχόμενο ματς του ΟΦΗ κόντρα στην Άντερλεχτ και στάθηκε στο πόσο σημαντικό είναι αυτό το ματς για τους Κρητικούς, χωρίς να υπάρχει ωστόσο το «πρέπει».

Αναλυτικά όσα είπε ο Χρήστος Κόντης:



Για την επιστροφή στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και την αλλαγή νοοτροπίας:



«Νομίζω ότι είναι κάτι που γίνεται εύκολα, καθώς είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε στη διοργάνωση, είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Όταν παίζεις με μια ομάδα όπως η Άντερλεχτ, είναι πολύ εύκολο να κάνεις την εναλλαγή και να προετοιμαστείς για το παιχνίδι».



Για το περιστατικό με τον Πούγγουρα και το κατά πόσο επηρεάζει την προετοιμασία της ομάδας:



«Η απώλεια ενός παίκτη είναι σημαντική. Έχουμε μάθει να ζούμε με αυτά. Έχουμε μια ομάδα με πολλούς ποδοσφαιριστές που μπορεί να χαρακτηριστούν εν δυνάμει βασικοί και αύριο θα βρούμε τον τρόπο να καλύψουμε την απώλεια του Αχιλλέα με κάποιον άλλο παίκτη και να είμαστε ανταγωνιστικοί».



Για την απουσία του Ισεκά:



«Είναι ανέτοιμος, δεν έχει επανέλθει ακόμα. Χρειάζεται μία εβδομάδα με δέκα ημέρες για να είναι έτοιμος και να ενταχθεί κανονικά στις προπονήσεις».



Για τον άλλοτε συμπαίκτη του, Παρ Ζέτερμπεργκ:



«Είναι ένας πολύ καλός μου φίλος, μιλάμε πολύ συχνά στο τηλέφωνο. Ήταν ένας μεγάλος ηγέτης της Άντερλεχτ παλαιότερα. Σίγουρα είμαι καλύτερος από αυτόν αμυντικά, αυτός ήταν καλύτερος επιθετικά. Ένα καταπληκτικό παιδί και ένας πολύ καλός παίκτης».



Για το αν υπάρχει το ''πρέπει'' της νίκης απέναντι στην Άντερλεχτ, μετά τη συγκομιδή των έξι βαθμών:



«Δεν θεώρησα ποτέ ότι υπάρχει ένα ''πρέπει''. Εμείς, σαν ομάδα, αντιμετωπίζουμε το κάθε παιχνίδι διαφορετικά. Σε όλα τα ματς παίζουμε για τους τρεις βαθμούς. Θέλουμε να πάρουμε τους βαθμούς, γιατί παίζουμε στην έδρα μας απέναντι σε μια πολύ ποιοτική ομάδα.



Εμείς έχουμε βελτιωθεί μετά από αυτά τα τέσσερα παιχνίδια, κυνηγάμε άλλους τέσσερις βαθμούς. Θέλουμε αύριο, στην έδρα μας, να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα. Αν παίξουμε καλά και είμαστε σοβαροί και συγκεντρωμένοι, έχουμε πολλές πιθανότητες να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα».



Για το αν θεωρεί κομβική την αναμέτρηση με την Άντερλεχτ και τα σημεία στα οποία πρέπει να δώσει προσοχή ο ΟΦΗ:



«Δεν θεωρώ ότι είναι κομβικό το αυριανό παιχνίδι, όλα είναι ανοιχτά. Όσον αφορά την Άντερλεχτ, είναι μια πολύ καλή ομάδα, που της αρέσει να έχει την μπάλα, να παίζει από πίσω, να δημιουργεί ευκαιρίες. Της αρέσει να παίζει από τις πλευρές, έχει ταχύτητα, ταλέντο και νέους ποδοσφαιριστές.



Είναι λιγότερο δυνατή εκτός έδρας συγκριτικά με την έδρα της, αυτό έχει δείξει φέτος. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι ένα καλό παιχνίδι και, με τη βοήθεια του κόσμου, να καταφέρουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».



Για τη φιλία του με τον Παρ Ζέτερμπεργκ, η οποία διατηρείται έπειτα από 25 χρόνια:



«Ήμασταν τρία χρόνια στο ίδιο δωμάτιο. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση, και οικογενειακά. Έχουμε μιλήσει ήδη στο τηλέφωνο, αλλά ξέρω ότι δεν είναι τόσο κοντά στην ομάδα όσο παλιά. Μιλήσαμε γιατί υπάρχει το μεταξύ μας παιχνίδι. Περισσότερο κάναμε μια συζήτηση γενικού ενδιαφέροντος».



Για το αν θα ήθελε να προσθέσει κάποιο αγωνιστικό στοιχείο στην ομάδα του, με βάση την εμπειρία από τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις:



«Είμαστε μια ομάδα με συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Δεν αλλάζουμε, έχουμε το δικό μας στιλ. Αν χρειαστεί να προσαρμόσουμε κάτι βάσει των στοιχείων του αντιπάλου, θα το κάνουμε. Έχουμε δει τα δυνατά σημεία της Άντερλεχτ. Αύριο το πιο σημαντικό είναι να κάνουμε ένα μεστό, γεμάτο παιχνίδι, με πολλή συγκέντρωση και αυτοπεποίθηση».



Για την αγωνιστική κατάσταση των Κόντρο και Κρίσμανιτς:



«Ο Κόντρο θέλει ακόμα λίγο χρόνο για να υποχωρήσει το αιμάτωμα από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Ο Κρισμάνιτς είναι έτοιμος, θα είναι κατά πάσα πιθανότητα στην αποστολή, οπότε θα είναι μια έξτρα επιλογή από τον πάγκο».



Για την εικόνα του ΟΦΗ και την ετοιμότητα της ομάδας:



«Για μεγάλο διάστημα ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί απέναντι στον Παναθηναϊκό. Είχαμε πολύ υψηλό επίπεδο ετοιμότητας. Μας επηρέασε το γκολ που δεχτήκαμε και χάσαμε τη συγκέντρωσή μας. Παίξαμε το πρώτο παιχνίδι μετά τη διακοπή και τώρα πλέον είμαστε μια ομάδα πιο έτοιμη να παίξει αύριο ένα σημαντικό παιχνίδι».