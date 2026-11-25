Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος καθ' όλη την διάρκεια της αναμέτρησης, με τις «ερυθρόλευκες» να διαλύουν την Σλέζα Βρότσλαβ με 100-69 για το Εurocup Γυναικών.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την πολύ καλή του πορεία στο EuroCup Γυναικών, επιβληθείς της Σλέζα Βρότσλαβ με 100-67 στο Μοσχάτο και μετρώντας τέσσερις νίκες σε πέντε αγώνες σε αυτή τη σεζόν, έχοντας μπροστά του, την πρόκληση της Κυπελλούχου Μερσίν στην Τουρκία την επόμενη Πέμπτη (3/12, 19:00).

Η Σλέζα αιφνιδίασε τον Ολυμπιακό στο ξεκίνημα και προηγήθηκε με 2-10 στα πρώτα τέσσερα λεπτά με «αιχμή του δόρατος» τη Ρουτκόφσκα, όμως πολύ σύντομα με τη βελτιωμένη άμυνά του και το δίδυμο των Μάλι και Λάμπερτ, η ελληνική ομάδα επέστρεψε και με τρίποντο της Χριστινάκη ισοφάρισε με 18-18 στο τέλος της πρώτης περιόδου. Στον ίδιο ακριβώς ρυθμό συνέχισαν οι γηπεδούχες και, εμφανίζοντας πληθώρα επιλογών στην επίθεση, αφήνοντας παράλληλα πολύ λίγα περιθώρια στην πολωνική ομάδα αμυντικά, πήραν διαφορά 21 πόντων στο ημίχρονο (48-27).

Ο Ολυμπιακός συνέχισε από εκεί… που σταμάτησε στο ημίχρονο, πρόσφερε σκορ και θέαμα, και το αποτέλεσμα ήταν να φτάσει στο +25 στο τέλος της τρίτης περιόδου (75-50). Το τελευταίο δεκάλεπτο έδωσε την ευκαιρία στον Αχμέντ Ενζόγια να ξεκουράσει βασικές του παίκτριες και να δώσει την ευκαιρία σε άλλες να πάρουν χρόνο συμμετοχής, με την Φρειδερίκη Μπιθικιώτη να είναι εκείνη, που με καλάθι της έφερε την «κατοστάρα» στο φινάλε (100-67).

Διαιτητές: Πέτκοβιτς-Μπαλούν-Στόκιτς

Δεκάλεπτα: 18-18, 48-27, 75-50

Ολυμπιακός (Ενζόγια): Μπιθικιώτη 2, Εβόντο 11, Σακελλαρίου 6 (2), Πεντάντε 12 (2), Καρλάφτη 9 (3), Λάμπερτ 14 (3), Μπενέκη 2, Αναστασοπούλου, Χριστινάκη 21 (1), Μάλι 11 (1), Φάνκαμ 12

Σλέζα Βρότσλαβ (Ρούσιν): Γκαστόν 21 (1), Πουκ 5 (1), Κουλίνσκα 5 (1), Γκάιντα 3 (1), Άλστον 10, Ρουτκόσφκα 12, Γεζιόρνα 2, Ανταζέφσκα, Μιελνίτσκα 9 (1)

Μπορείτε να δείτε τη στατιστική του αγώνα ΕΔΩ.

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