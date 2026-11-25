Οι δηλώσεις του Ιταλού τεχνικού μετά τη νίκη επί της Μπρασόφ

Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού επικράτησε 3-0 σετ της Κορόνα Μπρασόφ στο πρώτο ματς των δύο ομάδων για τη φάση των «32» του Challenge Cup.

Το τριφύλλι με όπλο το καλό του σερβίς κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο του Μετς και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης. Ο δεύτερος αγώνας των δύο ομάδων θα γίνει την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου στις 19;00 το απόγευμα.

+Μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής του Παναθηναϊκού Αλεσάντρο Κιαπίνι σημείωσε τα εξής:

«Η Μπρασόφ ήρθε στην Αθήνα χωρίς μία σημαντική παίκτρια που της έδινε σταθερότητα. Η Μπρασόφ αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα στην υποδοχή της γιατί η ομάδα σέρβιρε πολύ επιθετικά. Ήταν κάτι που ζήτησα από την ομάδα. Η Μπρασόφ είναι μία καλή ομάδα. Παίζει πολύ καλά στο πρωτάθλημά της. Σήμερα πιάσαμε καλή απόδοση γιατί ήμασταν επιθετικοί στο σερβίς, ήμασταν πειθαρχημένοι στο κομμάτι του μπλοκ – άμυνα. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας»