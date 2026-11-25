Ο Διονύσης Σκουλίδας αναφέρθηκε στην εξέλιξη της σεζόν έως τώρα για τη Μύκονο Betsson και τον συνδυασμό των ευρωπαϊκών αγώνων με τις απαιτήσεις του ελληνικού πρωταθλήματος.

Η Μύκονος νίκησε τον Βίκο Ιωαννίνων με 96-83, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, και ο γκαρντ/φόργουορντ των νησιωτών μίλησε στο ΕΟΚ WebRadio για όσα εξελίσσονται...

Για τη νίκη απέναντι επί του Βίκου Ιωαννίνων: «Για εμάς, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, το παιχνίδι ήταν “do or die”. Έπρεπε να κερδίσουμε οπωσδήποτε. Δε θεωρώ ότι η θέση στην οποία βρισκόμαστε αντικατοπτρίζει την ομάδα, αλλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι μπήκαμε με το κατάλληλο mindset. Ήμασταν πολύ δυνατοί από την αρχή του παιχνιδιού, με εικόνα τελείως διαφορετική από εκείνη που είχαμε στα τελευταία ματς. Δείξαμε χαρακτήρα, ήμασταν σκληροί, παίξαμε πολύ καλά στην επίθεση και νομίζω ότι οι 18 ασίστ για 5 λάθη το δείχνουν. Ήμασταν αποφασισμένοι και αυτό φαινόταν από τις προηγούμενες μέρες μέχρι και το παιχνίδι».

Για την απώλεια του πατέρα του προπονητή, Βαγγέλη Ζιάγκου, και τη σημασία της νίκης: «Του δώσαμε λίγη χαρά, όση χαρά μπορείς να πάρεις όταν σου συμβαίνει κάτι τέτοιο… Είναι δύσκολη η δουλειά του και, επειδή βρισκόμασταν σε δύσκολη θέση σαν ομάδα, γινόταν ακόμα δυσκολότερη. Ελπίζουμε μ’ αυτήν τη νίκη να κάναμε ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και να συνεχίσουμε καλύτερα».

Για το αν η ευρωπαϊκή συμμετοχή επηρέασε την ομάδα στο πρωτάθλημα: «Ο μόνος τρόπος που μπορώ να σκεφτώ ότι μας επιβαρύνει η Ευρώπη είναι η κούραση. Τα ταξίδια είναι μακρινά, δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις και κάποιες φορές φεύγουμε Δευτέρα και γυρνάμε στη Μύκονο το Σάββατο. Θεωρώ ότι αυτό το πέρα-δώθε ήταν που μας κούρασε. Στην αρχή ήταν ακόμα νωρίς, οι ομάδες της Ευρώπης δε μας ήξεραν και είχαμε το σερί μας. Μετά ήρθε η κούραση, ήρθαν και μια-δύο αναποδιές στα αποτελέσματα και κάπως μάς πήρε από κάτω. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα δεν έπαιζε σωστά εκείνο το διάστημα».

Για τη στήριξη που είχε η ομάδα στα αρνητικά αποτελέσματα: «Κρινόμαστε γι’ αυτό που κάνουμε, οπότε θεωρώ ότι όλοι έχουμε μάθει τι πρέπει να κρατάμε και τι να πετάμε. Ο κόσμος δε βλέπει τι γίνεται καθημερινά σε μια ομάδα και τα σχόλια δε μας επηρέασαν. Ήταν οι συγκυρίες, ήταν η κούραση, αλλά ο κόουτς μάς τόνιζε ότι δεν πρέπει να “πέσουμε στο τρυπάκι” να αμφισβητήσουμε τους εαυτούς μας, γιατί μετά δύσκολα γυρνάει το πράγμα. Από την τοπική κοινωνία δε νιώσαμε καμία πίεση, όλοι πίστευαν στην ομάδα. Προφανώς, είχαμε εμείς την πίεση ότι πρέπει να νικήσουμε, αλλά είχαμε τη στήριξη της διοίκησης και του κόσμου».

Για το αν υπάρχει πίεση αλλά και περιθώρια βελτίωσης: «Όταν υπάρχει πίεση, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Θεωρώ ότι η ομάδα είναι πάρα πολύ ταλαντούχα για να βρίσκεται σ’ αυτό το σημείο, γιατί έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Είναι κακές στιγμές. Συμβαίνουν αυτά στις ομάδες, κάνουν… κοιλιές. Αν δούμε το ποτήρι μισογεμάτο, όπως αρέσει στον κόουτς να λέει, θεωρώ ότι υπάρχει χρόνος να βελτιωθεί η κατάσταση και να δείξουμε πραγματικά πόσο καλά μπορούμε να πάμε στη συνέχεια».

Για το παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής με τον Προμηθέα εκτός έδρας (12/12): «Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για ‘μας, γιατί μια νίκη εκεί μάς δίνει μια “ανάσα” για να κοιτάξουμε κάτι άλλο αργότερα. Η περίοδος που έχουμε μπροστά μας θα είναι πολύ κομβική ώστε η ομάδα να δουλέψει στο γήπεδο όσα δεν πρόλαβε μέχρι τώρα λόγω των ταξιδιών στην Ευρώπη και να βρει κάποια πατήματα μέσα από την προπόνηση. Σίγουρα και ο αγωνιστικός ρυθμός που έχουμε αποκτήσει μέχρι τώρα θα μας βοηθήσει να είμαστε καλύτεροι στη συνέχεια».

Για τον στόχο της Μυκόνου: «Ρεαλιστικά, εκεί που βρισκόμαστε τώρα, ο στόχος είναι να βρούμε τα πατήματά μας και να φύγουμε τελείως από τη συζήτηση για την παραμονή στην κατηγορία. Φτάσαμε στο σημείο να ειπωθεί κάτι τέτοιο και σιγά-σιγά βρίσκουμε τα πατήματά μας για να βγούμε απ’ αυτήν τη συζήτηση. Όταν μια ομάδα κάνει στην πρώτη της χρονιά τόσο καλή πορεία, όπως κάναμε εμείς πέρυσι, ανεβαίνει ο πήχης και την επόμενη χρονιά περιμένεις να κάνεις μια αντίστοιχη».

Για τη συνέχεια στο FIBA Europe Cup: «Η ομάδα κοιτάει να το ζήσει όσο μπορεί και να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται. Δε μπορώ να πω ότι ο στόχος είναι να φτάσουμε μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο. Από την αρχή η προσέγγιση ήταν να το χαρούμε. Είναι μια καινούργια εμπειρία για την ομάδα και θέλουμε να τη ζήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Βλέποντας ότι η ομάδα πάει καλά, γιατί να μην “κυνηγήσουμε” και το κάτι παραπάνω; Νομίζω ότι θέλουμε δύο νίκες ακόμα για να εξασφαλίσουμε την πρόκριση στον επόμενο γύρο, που είναι πάνω-κάτω ίδιος με τον πρώτο. Η αλήθεια είναι πως αν περάσεις η διοργάνωση “τραβάει” σε μάκρος και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό βοηθάει στο ελληνικό πρωτάθλημα, λόγω των ταξιδιών. Η ομάδα, πάντως, κοιτάει να ζήσει την εμπειρία και να πάει όσο πιο μακριά μπορεί».

Για την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού πρωταθλήματος: «Είναι σίγουρα μια εμπειρία. Πλέον βρίσκομαι σε μια ηλικία που δεν είμαι ούτε μικρός ούτε μεγάλος. Νομίζω ότι σ’ αυτές τις ηλικίες ένας μπασκετμπολίστας μπορεί να βρίσκεται στο πικ του. Βλέποντας το πρωτάθλημα τώρα, πραγματικά δεν ξέρεις ποιος μπορεί να κερδίσει ποιον. Αυτό δίνει έξτρα εμπειρία και φέρνει περισσότερα μάτια από το εξωτερικό στο πρωτάθλημα, κάτι που βοηθάει τους παίκτες και για το μέλλον τους. Είναι καλό για όλο το ελληνικό μπάσκετ ότι οι ομάδες κάνουν σιγά-σιγά βήματα προς τα πάνω. Είναι ενδιαφέρον και για τον κόσμο. Θα κάτσει να δει περισσότερα παιχνίδια γιατί δεν ξέρει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα».