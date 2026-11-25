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Η Κ19 του ΠΑΟΚ έμεινε όρθια στη Γερμανία, με τους παίκτες του Ομάρ Ελ Καντουρί να πανηγυρίζουν με τον «παραδοσιακό» τρόπο μαζί με τον κόσμο που βρέθηκε στο πλευρό τους.

Από την... κόλαση στον παράδεισο και από εκεί στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ στο ημίχρονο με 2-0 από τη Χόφενχαϊμ, όμως δεν «μάσησε».

Ισοφάρισε σε 2-2 με δράστες τους Κρομμύδα-Κυριαζίδη και έφερε τα πάνω-κάτω στην υπόθεση πρόκριση. Το εισιτήριο για τους 32 του Youth League πλέον θα κριθεί από τη ρεβάνς της Τούμπας, η οποία θα διεξαχθεί στις 9 του Δεκέμβρη.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, τα αετόπουλα βρέθηκαν μπροστά στην εξέδρα που φιλοξενήθηκαν οι ΠΑΟΚτσήδες της Γερμανίας και έστησαν το δικό τους... πάρτι, με τον καθιερωμένο πανηγυρισμό.

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