Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Στο τρίτο σετ, η ομάδα του Κώστα Ταμπουρατζή προσπάθησε να αντιδράσει, ωστόσο η Βαλεφόλια διατήρησε τον έλεγχο

Την ήττα με 3-0 σετ από την ιταλική Βαλεφόλια γνώρισε η γυναικεία ομάδα βόλεϊ της ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Χωριό, στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τη φάση των «32» του CEV Challenge Cup.

Οι «κιτρινόμαυρες» αντιμετώπισαν την κάτοχο του τροπαίου, προσπαθώντας να φανούν ανταγωνιστικές απέναντι σε μία ομάδα με σημαντική ποιότητα και εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο του ιταλικού πρωταθλήματος.

Τα σετ: 16-25, 20-25, 21-25

ΑΕΚ (Κώστας Ταμπουρατζής): Λέιβα 9 (9/30 επ., 61% υπ. – 24% άριστες), Εμμανουηλίδου 2 (2/9 επ.), Βαν Ντε Βίβερ, Φακοπουλίδου 4 (3/15 επ., 1 άσσος, 50% υπ. – 50% άριστες), Ενβεόνβου 17 (16/43 επ., 1 μπλοκ), Γράβαρη 5 (3/8 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Μανιατογιάννη (λ, 57% υπ. – 57% άριστες), Ζαφειρίου, Καββαδία, Κουρόγκο.

Βαλεφόλια (Αντρέα Πιστόλα): Μπίτσι 6 (3/18 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Μπολζονέτι 5 (5/16 επ.), Κάντι 5 (3/6 επ., 2 μπλοκ), Φράντι 17 (13/25 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 67% υπ. – 33% άριστες), Βαρέλα 9 (5/10 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Γκρέι 3 (3 μπλοκ) / Ντε Μπορτόλι (λ, 71% υπ. – 52% άριστες), Μπιέρια 2 (2/4 επ.), Μπλάσι, Τζιοβανίνι 4 (3/8 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ. – 33% άριστες), Μπρίντι, Νταβίντοβιτς 4 (4/13 επ.).