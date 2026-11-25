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O Μαρκέλ Φουλτζ θα αγωνιστεί για ακόμη μια φορά στην G-League, καθώς έφτασε ξανά σε συμφωνία με τους Ράπτορς 905.

O Μαρκέλ Φουλτζ ήταν το νούμερο ένα pick στο draft του 2017, ωστόσο ποτέ δεν κατάφερε να φτάσει στο επίπεδο που περίμεναν όλοι, κυρίως λόγω των πολλών τραυματισμών που αντιμετώπισε.

Στον «μαγικό κόσμο» αγωνίστηκε με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς (2017-18, 2018-19), τους Ορλάντο Μάτζικ (2019-20 μέχρι 2023-24), Σακραμέντο Κινγκς (2024-25) και Τορόντο Ράπτορς (2025-26).

Πριν από μερικούς μήνες ο 28χρονος γκαρντ είχε καταλήξει στην G-League και τους Ράπτορς 905 και εκεί θα συνεχίσει και τώρα την καριέρα του.

Σύμφωνα με τον Μάικλ Σκότο του «HoopsHype» οι δυο πλευρές συμφώνησαν σε όλα και έτσι θα συνεργαστούν για ακόμη μια φορά.

Πέρσι στην G-League σε 7 ματς και 22,9 λεπτά στο παρκέ είχε κατά μέσο όρο 11 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 5,9 ασίστ.