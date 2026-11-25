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Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε στην Δανία την προετοιμασία του για το ματς με τη Νόρτζελαντ, με τον Νίστρουπ να δίνει έμφαση στην κυκλοφορία της μπάλας και την τακτική.

Οι «πράσινοι» προπονήθηκαν στο γήπεδο της Νόρτζελαντ, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Υπενθυμίζουμε πως εκτός αποστολής είναι οι Ντε Φράι και Κυριακόπουλος, πέρα φυσικά από τους μακροχρόνιους απόντες.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Με απογευματινή προπόνηση στο Right to Dream Park ολοκληρώθηκε την Τετάρτη (25/11) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Νόρντζελαντ για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League.

Το πρόγραμμα προπόνησης άρχισε με προθέρμανση και συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο».