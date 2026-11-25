Ο Παναθλητικός εμφανίστηκε πολύ ανταγωνιστικός απέναντι στην ισχυρή Τζάιρις, επέστρεψε από το -23, όμως δεν άντεξε στο φινάλε, χάνοντας τελικά με 60-76.

Ένα επιμέρους σκορ 29-12 του Παναθλητικού στο δεύτερο ημίχρονο έφερε την ομάδα κοντά στο σκορ και στο -6, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό. Έπεσε στο 1-4 η ελληνική ομάδα, παραμένει αήττητη η ισπανική ομάδα (5-0).

Πρώτη σκόρερ του Παναθλητικού η Μαρτίσκοβα με 17 πόντους και 9 ριμπάουντ, από κοντά η Μαρτίνεζ με 15 πόντους και 10 ριμπάουντ, στους 12 πόντους η Βασιλείου. Από την άλλη πλευρά ξεχώρισε η Χομπς με 18 πόντους.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ανταγωνιστικός ήταν στα πρώτα λεπτά ο Παναθλητικός (6-2 & 14-13), όμως στη συνέχεια οι φιλοξενούμενες με τις Χιλ και Γκιλ πήγαν στο 17-25 και στο 18-29 της πρώτης περιόδου. Η Αγιούσο μεγάλωσε κι άλλο τη διαφορά (20-36), η Βασιλείου έδωσε κάποιες λύσεις, αλλά η ισπανική ομάδα έκλεισε το ημίχρονο στο +23 (27-50).

Παρά τη μεγάλη απόσταση, ο Παναθλητικός δεν άφησε το ματς. Με τις Μαρτίσκοβα και Βασιλείου μείωσε αρχικά σε 43-53 και σε 48-56 με την Μακρή, αλλά το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 48-62. Τα τρίποντα των Μιστίνοβα και Μαρτίσκοβα έφεραν τις Θεσσαλονικιές στο -6 (56-62) στο 32’, αλλά εκεί κόλλησαν επιθετικά. Χομπς και Χιλ έκαναν το 58-71 στο 37’ και τα κορίτσια του Γιώργου Βελτσίστα δεν είχαν άλλες δυνάμεις για να επιστρέψουν.

Τα δεκάλεπτα: 18-29, 27-50, 48-62, 60-76

Παναθλητικός (Βελτσίστας): Σύρρα, Πράπα 2, Μακρή 2, Σκούμα, Μαρτίνεζ 15 (1), Παντώτη, Βασιλείου 12, Μιστίνοβα 12 (2), Μαρτίσκοβα 17 (2)

Χαϊρίς (Φοντ): Αλαρκόν 11 (3), Πριέτο 9 (1), Αγιούσο 12 (3), Λόπεζ, Χομπς 18 (3), Χιλ 13 (1), Αλσίνα 4 (1), Χιλ 5, Μάσεϊ 4

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.