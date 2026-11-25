Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Η Ρόμα παγώνει την πόλη του φωτός! (vid) 25-11-2026 22:25 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Paris Saint-Germain FC A.S. Roma 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google. Με γκολ του Μάριο Ερμόσο, η Ρόμα προηγείται από νωρίς στην έδρα της Παρί Σεν Ζερμέν. Εδώ σε θέλουμε: Βρες τους παίκτες και κέρδισε tablet, τηλεόραση και άλλα 28 super δώρα! menshouse.gr Κάτι ήξερε ο Ζοτς που τον περίμενε τόσο καιρό... menshouse.gr Δέσποινα Τσούτσα: Η νέα Αλίκη Βουγιουκλάκη του ALPHA dailymedia.com.gr «Κλείδωσε» η μεταγραφή παρά την γκρίνια: Με απόφαση Ανδρουλάκη έρχεται στο ΠΑΣΟΚ για την πρωτιά στον νομό της instanews.gr 65 μέτρα κάτω από τη θάλασσα: Το ελληνικό κατασκευαστικό θαύμα των 630 εκατ. ευρώ που κανείς δεν πίστευε ότι θα γίνει menshouse.gr Έχει πάρει στο… κατόπι τον Σαμαρά: Μαζεύει επιτυχώς τις απώλειες με εντολή Μητσοτάκη instanews.gr Κουίζ ιστορίας και γεωγραφίας: Αν κάνεις 10/10, δικαιούσαι να λες ότι είσαι εγκυκλοπαίδεια menshouse.gr «Η Μίνα Καραμήτρου είναι αγενέστατη και ασεβής»: Ευθεία επίθεση στη δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ dailymedia.com.gr Η Ρόμα παγώνει την πόλη του φωτός! (vid) SHARE