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Μέσα σε τρία λεπτά ο Λάμενς απέκρουσε ένα πέναλτι, έκανε άλλο ένα και η Σπόρτινγκ Λισσαβόνας προηγείται με 1-0 των κόκκινων διαβόλων!