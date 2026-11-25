Η εθνική Σλοβενίας θα πορευτεί με τον Ντόμεν Ζέβνικ στον πάγκο της για το υπόλοιπο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, καθώς η Μπαρτσελόνα δεν επέτρεψε στον Αλεξάντερ Σέκουλιτς να συνεχίσει στον διπλό του ρόλο.

Αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της εθνικής Σλοβενίας έφερε η απόφαση της Μπαρτσελόνα να μην επιτρέψει στον Αλεξάντερ Σέκουλιτς να συνδυάζει τις υποχρεώσεις του στον πάγκο των Καταλανών με εκείνες του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του.

H ομοσπονδία μπάσκετ της Σλοβενίας ανακοίνωσε ότι ο Ντόμεν Ζέβνικ αναλαμβάνει χρέη υπηρεσιακού προπονητή μέχρι την ολοκλήρωση της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική περίοδο για τους Σλοβένους, οι οποίοι βρίσκονται στην τρίτη θέση του 12ου ομίλου με ρεκόρ 4-4, ισοβαθμώντας με τη Σουηδία και την Ουγγαρία.

Ο Ζέβνικ θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Φινλανδία στο Τσέλιε, ενώ στη συνέχεια η Σλοβενία θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ουγγαρία, σε δύο ιδιαίτερα σημαντικά παιχνίδια για τη μάχη της πρόκρισης.