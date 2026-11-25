Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Με τον Ις Ουέινραϊτ τα έβαλε ο Δημήτρης Ιτούδης στη διάρκεια ενός τάιμ άουτ στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο προπονητής της Χάποελ Τελ Αβίβ πήρε τάιμ άουτ βλέποντας την ομάδα του να μην ανταποκρίνεται σε αυτά που θέλει και ξέσπασε στους παίκτες του.

«Σοβαρευτείτε, βγείτε εκεί έξω και παλέψτε! Θέλω να δω μαχητικότητα!» φώναξε, πριν στραφεί προς τον Ουέινραϊτ, ο οποίος έδειχνε να έχει ένα αμυδρό χαμόγελο.

Ο Ιτούδης κάθισε στον πάγκο δίπλα του και του είπε σε έντονο ύφος: «Δεν θέλεις να μιλάω; Θέλεις να καθίσεις εδώ, στη θέση μου;» και πρόσθεσε με εκνευρισμό: «Τι είναι αυτές οι εκφράσεις στο πρόσωπό σου;».

Πηγή: Sportklub.rs