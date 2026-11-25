Η Αναντολού Εφές κατάφερε να… αναστήσει την Μπασκόνια, η οποία πανηγύρισε μόλις την δεύτερη φετινή της νίκη στην διοργάνωση (86-81), μετά από 10 συνεχόμενες ήττες.

Η Μπασκόνια υποδέχθηκε την Αναντολού Εφές στην «Buesa Arena» για την 14η αγωνιστική της Euroleague. Οι γηπεδούχοι παρουσιάστηκαν σοβαροί και κατάφεραν τελικά μετά από 10 συνεχόεμνες ήττες να επιστρέψουν στις νίκες με 86-81. Έτσι, βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 2-12, ενώ οι Τούρκοι «έπεσαν» στο 6-8.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Περίν με 11 πόντους, 12 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 24:11, με τον Γιοκσίμοβιτς να προσθέτει 12 πόντους, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 μπλοκ σε 22:56. Από την άλλη, ο Λόιντ σε 27:38 μέτρησε 16 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ, με τον Σάριτς να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με 11 πόντους, 9 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 20:21.

Αργό ξεκίνημα για τις δυο ομάδες, στο +5 στα αποδυτήρια η Εφές

Οι δυο ομάδες άργησαν να βρουν ρυθμό στο σκορ, καθώς στα πρώτα δύο λεπτά σκόραραν μόνο οι Καμένιας και Στιούαρντ για το 6-0 της Μπασκόνια. Ντοζίερ και Τζόουνς μείωσαν για την Εφές (6-4) και ο Πέιν ισοφάρισε σε 6-6. Ο Σάριτς έβαλε για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ τους Τούρκους (8-10), αλλά ο Σμιτς με τρίποντο έκανε το 11-10. Μετά τα καλάθια των Σάριτς και Παπαγιάννη, ο Στιούαρτ από τα 6,75μ. ισοφάρισε ξανά σε 14-14 και ο Ντουάρτε έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του με ακόμα ένα τρίποντο (19-18). Ο Λόιντ με τρεις συνεχόμενες έβαλε ξανά μπροστά την Εφές και διαμόρφωσε το 19-21 της πρώτης περιόδου.

Με Μάλκολμ και Στραζέλ η διαφορά ανέβηκε στους 6 (19-25), αλλά Περίν και Ντουάρτε μείωσαν στον πόντο και σε 24-25. Παπαγιάννης και Μάλκολμ έφεραν την Εφές στο +4 (28-32) και με τα τρίποντα των Ντοζέιρ και Σίμονς αργότερα διαμορφώθηκε το 37-40. Τελικά, οι Τούρκοι κατάφεραν να πάνε στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 41-46.

Μετά από 10 σερί ήττες η Μπασκόνια επέστρεψε στις νίκες

Με τους Σμιτς, Γιοκσίμοβιτς, Σίμονς και Περίν η Μπασκόνια έτρεξε ένα σερί 12-2 και πέρασε μπροστά με 53-48, με τον Γιούστα να το «σπάει» (53-50). Ο Γιοκσίμοβιτς με τρίποντο και μια βολή ανέβασε την διαφορά στους 7 (57-50) και με τους Λόσον και Περίν η Μπασκόνια βρέθηκε στο +11 (63-52). Μετά την βολή του Στραζέλ ήρθε το καλάθι του Σπανιόλο και το τρίποντο του Ντουάρτε για το 68-53 και η ισπανική ομάδα ολοκλήρωσε την τρίτη περίοδο μπροστά με 70-57.

Η Εφές μπήκε δυνατά στο τελευταίο δεκάλεπτο και με τους Οσμάνι, Τζόουνς και Μάλκολμ έριξε την διαφορά στους 6 (70-64). Ο Ντουάρτε πέτυχε ένα σημαντικό τρίποντο και έδωσε… ανάσα στην Μπασκόνια (73-64), αλλά μετά το καλάθι του Σπανιόλο οι Τούρκοι έτρεξαν ένα 4-0 για το 75-68. Ο Σπανιόλο ευστόχησε ξανά, αλλά ο Λόιντ με ένα έμμεσο τρίποντο μείωσε στους 4 (77-73). Μετά ανέλαβε δράση ο Περίν, ο οποίος με τρεις συνεχόμενους πόντους έκανε το 80-73, αλλά ο Σάριτς με τρίποντο κράτησε την Εφές μέσα στο ματς με 1:06 για την λήξη (80-76). Βολές από τους Γιοκσίμοβιτς και Λόιντ έφεραν τις δύο ομάδες στο 81-78, ενώ ο Σμιτς με 1/2 βολές έφερε την Μπασκόνια στο +3 (82-78). Ο Σάριτς μείωσε στο καλάθι (82-80) αλλά με 11” για το φινάλε ο Γιοκσίμοβιτς έκανε το 84-80 και τελικά η Μπασκόνια πανηγύρισε τη νίκη με 86-81 μετά τις βολές των Στραζέλ και Σπανιόλο.

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 41-46, 70-57, 86-81

Τα στατιστικά του αγώνα.