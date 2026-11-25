Ο Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις το «έσταξε», ο Παναθηναϊκός Aktor πήρε ένα τεράστιο διπλό στη Βαλένθια και το... μήνυμα όλων (με δόση χιούμορ) ήταν κοινό: «Αφήστε τον "NHD" να κάνει τα ταξίδια του». Αποστολή στην Ισπανία.

Στη «Roig Arena» ξέρουν πια τι μπορεί να συμβεί αν η μπάλα φτάσει στα χέρια του Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις και απομένει χρόνος για ένα σουτ...

Το είχαν ζήσει την άνοιξη, στο Game 2 των playoffs. Το ξανάζησαν το βράδυ της Τρίτης (25/11), από ακόμα πιο μακριά αυτή τη φορά, σε μια ακόμα πιο «τρελή» εκτέλεση.

Βέβαια, μέχρι να σηκωθεί ο Αμερικανός, ο Παναθηναϊκός Aktor είχε παίξει πάνω από 30 λεπτά το μπάσκετ που ήθελε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Και χρειάστηκε να κάνει αρκετά πράγματα καλά για να έχει στο φινάλε την ευκαιρία να... ξαναπαίξει το ίδιο έργο.

Η Βαλένθια μπήκε στο ματς με 10-3 ρεκόρ (1η θέση στη βαθμολογία), έβαζε 94,5 πόντους ανά βραδιά και μάζευε 15,4 επιθετικά ριμπάουντ. Με απλά λόγια, αν δεν προλάβαινε να σε «χτυπήσει» πριν στήσεις την άμυνά σου, έπρεπε να την κερδίσεις και σε δεύτερη μάχη, κάτω από το καλάθι. Εκεί οι «πράσινοι» έκαναν σπουδαία δουλειά. Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε πήρε 7 ριμπάουντ, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ 6ρ., ο Μουστάφα Φαλ 5ρ. και το «τριφύλλι» κέρδισε τη «μάχη» με 38-34. Ακριβώς την ίδια «μάχη» για την οποία άπαντες... φώναζαν πριν από μία εβδομάδα στη Μπολόνια. Οι Ισπανοί βρήκαν μόλις 8π. από δεύτερες ευκαιρίες, σχεδόν 6π. λιγότερους από όσους συνήθιζαν σε αντίστοιχες καταστάσεις.

Στην άλλη πλευρά του παρκέ είχε ενδιαφέρον ποιοι έβαλαν το χέρι τους για να πάει το παιχνίδι στα... μέτρα του Παναθηναϊκού. Με τον Κώστα Σλούκα εκτός, ο Τζέριαν Γκραντ ήταν ο πρώτος σκόρερ των φιλοξενούμενων (14π. και ένα ματς που ο ίδιος είχε τεράστια ανάγκη), ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έδωσε 10π. και 2 κλεψίματα και ο Γιαμπουσέλε πρόσθεσε άλλους 10 πόντους. Η μπάλα πέρασε από πολλά χέρια, οι παίκτες του Ομπράντοβιτς μοίρασαν 19 ασίστ και βρήκαν 53 πόντους από τον πάγκο. Κάπως έτσι έφτιαχναν διαφορές 7-9, όπως εξήγησε αργότερα ο ίδιος ο Χέις - Ντέιβις.

Πού λίγο έλειψε να τους ξεφύγει το ματς; Στα εύκολα λάθη και το tempo των Ισπανών σε ένα διάστημα της επανάληψης. Η ομάδα του Τσάβι Άλμπερτ έτρεξε σερί 13-0 στο 3ο δεκάλεπτο, πήρε συνολικά 20 πόντους από τα 15 «πράσινα» λάθη και στο τελευταίο λεπτό διεκδικούσε τη νίκη, παρότι έμεινε 11,5 πόντους κάτω από τον μέσο όρο της. Εκεί χρειάστηκε η κλάση του Κέντρικ Ναν για ένα τεράστιο τρίποντο για την ισοφάριση. Και πάλι, όμως, όταν η μπάλα γύρισε στα χέρια του Χέις - Ντέιβις για την τελευταία επίθεση, ο... φωτεινός πίνακας έγραφε 83-83.

Για σχεδόν οποιονδήποτε άλλον, ένα εύστοχο σουτ από τέτοια απόσταση στην εκπνοή θα ήταν μια ιστορία να τη διηγείται για χρόνια. Για τον συγκεκριμένο παίκτη, στο συγκεκριμένο γήπεδο, χρειάζεται πια και μια διευκρίνιση. Για ποιο από τα δύο μιλάμε;

Πέρυσι στην παράταση του δεύτερου αγώνα των playoffs είχε υπογράψει το 107-105. Φέτος, με τις δύο ομάδες να «παλεύουν» για να βρεθούν μαζί στο 10-4 ή να τις χωρίσουν δύο νίκες, «έγραψε» το 86-83. «Ο Νάιτζελ σκόραρε το game winner ξανά και ήταν σαν deja vu», είπε ο Γκραντ. Πώς αλλιώς να το περιέγραφε;

Το ωραιότερο ήρθε αμέσως μετά. Ο Αμερικανός... πήρε δρόμο, οι συμπαίκτες του έτρεξαν από πίσω του και ο «Ζοτς» έζησε το σουτ με την ίδια ένταση που το έζησε ο πάγκος του. Όσο για το πού πρόλαβαν τελικά τον άνθρωπο της τελευταίας στιγμής, την απάντηση την έδωσε ο Ρογκαβόπουλος στη «Magic Euroleague».

«Δεν πήγαμε στα αποδυτήρια. Τρέξαμε… Στο βοηθητικό έτρεχε ο Νάιτζελ. Εκεί τον πιάσαμε. Πανηγυρίζαμε. Χαμός». Για μια ομάδα που σε λίγες μέρες πέρασε από την απογοήτευση της Μπολόνια σε δύο τέτοια διπλά (σε "Zalgirio Arena" και "Roig Arena", η εικόνα έλεγε πολλά.

Και πάμε στα περίφημα ταξίδια του "NHD", που έγιναν ξανά... επικαιρότητα, με ιδιαίτερο και όμορφο τρόπο.

Έγινε κουβέντα το προηγούμενο διάστημα για το πού πηγαίνει στα ρεπό του, πώς επιλέγει να περνάει τις ελεύθερες μέρες του. Ο ίδιος, πάντως, έχει βρει έναν αρκετά πειστικό τρόπο να απαντάει. Ζητάει την μπάλα σε κατοχές που μπορεί να κρίνουν μεγάλα ματς, για παράδειγμα κόντρα στην μέχρι πρότινος πρωτοπόρο της EuroLeague, όπως τώρα. Όταν ρωτήθηκε για το σουτ, ο πρώτος που μίλησε για τη δουλειά του ήταν ο προπονητής που τον βλέπει κάθε μέρα στο γήπεδο. Ο «Ζοτς» αναγνώρισε ότι η ομάδα του είχε την τύχη με το μέρος της και φρόντισε να προσθέσει πως το καλάθι το έβαλε «ένας παίκτης που δουλεύει σκληρά».

Ο Χέις - Ντέιβις, πάλι, είχε προλάβει να τα βάλει... όλα στη θέση τους μιλώντας στη NOVA. «Η ζωή είναι αστεία, η ζωή είναι ποιητική. Είναι θέμα δουλειάς, δουλειάς και δουλειάς». Και αφού θύμισε ότι για μια νίκη τον Νοέμβριο δεν πέφτουν κομφετί, στη EuroLeague TV αποκάλυψε και τη δική του, πολύ πιο άμεση ανταμοιβή. «Ο κόουτς μού είπε ότι αν κερδίζαμε, θα μπορούσα να πάρω περισσότερες μέρες ρεπό. Εγώ τήρησα το δικό μου μέρος της συμφωνίας και θα τα πούμε τον Δεκέμβριο».

Άντε τώρα, έπειτα από τέτοιο σουτ, να του ζητήσει ο Ομπράντοβιτς να γυρίσει μια μέρα νωρίτερα... Το αξίζει, το δικαιούται και άπαντες αντιλαμβάνονται την ανάγκη που έχει να ξοδεύει τον χρόνο του όπως εκείνος επιθυμεί.