Σοβαρές διαστάσεις έχει λάβει μια υπόθεση που αφορά τον Αρτούρ Ριντερκνές, καθώς ο 31χρονος τενίστας κινδυνεύει με πολυετή τιμωρία από τις αρμόδιες αρχές του τένις.

Σύμφωνα με την αποκάλυψη της «L'Équipe», το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε τον Ιούνιο στη Βρετάνη. Εκείνη την ημέρα, ο Ριντερκνές είχε προγραμματίσει να ταξιδέψει με τρένο, όταν κλήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο από εκπρόσωπο των αρμόδιων υπηρεσιών αντιντόπινγκ.

Η εξέλιξη που ακολούθησε βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας. Ο Γάλλος τενίστας (Νο.57) φέρεται να αποχώρησε χωρίς να ολοκληρωθεί η διαδικασία, θεωρώντας πιθανότατα ότι το συμβάν θα αντιμετωπιζόταν ως μια συνηθισμένη αποτυχία εντοπισμού του (no show). Η διαφορά, ωστόσο, είναι σημαντική από πλευράς κανονισμών: η άρνηση ελέγχου μετά την επίσημη ειδοποίηση μπορεί να αντιμετωπιστεί ως αυτοτελής παράβαση και να οδηγήσει σε βαριά πειθαρχική ποινή.

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του περιστατικού φέρεται να έπαιξε και η δυσκολία συνεννόησης μεταξύ του αθλητή και του ελεγκτή, καθώς η επικοινωνία γινόταν στα αγγλικά.

Σύμφωνα με το γαλλικό δημοσίευμα, ο Ριντερκνές υπέγραψε ένα έγγραφο που αποτύπωνε την άρνησή του να υποβληθεί στη διαδικασία, χωρίς να έχει κατανοήσει πλήρως τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει αυτή η ενέργεια.

Σε περίπτωση που κριθεί ένοχος, η ποινή αποκλεισμού μπορεί να φτάσει έως και τα τέσσερα χρόνια.

Η υπερασπιστική γραμμή του Γάλλου τενίστα

Ο Ριντερκνές, πάντως, δεν σκοπεύει να αφήσει την υπόθεση χωρίς αντίδραση. Έχει ήδη απευθυνθεί στη Διεθνή Υπηρεσία Ακεραιότητας του Τένις (ITIA), αμφισβητώντας την κατηγορία και ζητώντας να μην υπάρξει κρίση χωρίς προηγουμένως να εξεταστούν όλα τα στοιχεία από ανεξάρτητο δικαστικό όργανο.

Σύμφωνα με τη δική του θέση, η διαδικασία αυτή αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να υπερασπιστεί αποτελεσματικά τον εαυτό του και να αποκαταστήσει το όνομά του.

Ο Γάλλος αθλητής δεν έκρυψε, επίσης, τη δυσαρέσκειά του για τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, θεωρώντας ότι η σχετική διαδικασία θα έπρεπε να παραμείνει εμπιστευτική μέχρι την έκδοση απόφασης.

Στο μήνυμά του υπογράμμισε ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ απαγορευμένες ουσίες και ότι όσα έχει πετύχει στην καριέρα του αποτελούν αποτέλεσμα προσωπικής προσπάθειας και σκληρής δουλειάς. Παράλληλα, εξέφρασε την απόλυτη βεβαιότητά του ότι θα απαλλαγεί από την κατηγορία όταν η υπόθεση εξεταστεί από το αρμόδιο ανεξάρτητο όργανο.

Εν αναμονή της απόφασης

Το βασικό ζητούμενο πλέον είναι να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε ο επίμαχος έλεγχος, καθώς και το κατά πόσο υπήρξε συνειδητή άρνηση συμμόρφωσης από την πλευρά του αθλητή.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση της υπόθεσης, ο Ριντερκνές δεν έχει κριθεί ένοχος για την αποδιδόμενη παράβαση. Η τελική κρίση θα ανήκει στο ανεξάρτητο δικαστικό όργανο, ενώ το ενδεχόμενο τετραετούς αποκλεισμού παραμένει μια πιθανή, αλλά όχι ειλημμένη, απόφαση.