Ο Σεσκ Φάμπρεγας αποθέωσε τον Λουίς Μίγια για την ποιότητα και τον χαρακτήρα του, μετά το γκολ που πέτυχε για την Κόμο απέναντι στην ΑΕΚ.

Ο Λουίς Μίγια ήταν ο παίκτης που έκανε τη διαφορά στο Κόμο-ΑΕΚ, καθώς με το δικό του γκολ οι Ιταλοί πήραν τη νίκη με 1-0. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Σεσκ Φάμπρεγας αποθέωσε τον Ισπανό χαφ, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια ήταν διακαής πόθος του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Ωστόσο, το περασμένο καλοκαίρι μετακόμισε στην Κόμο.

«Τον αποκτήσαμε για έξι εκατ. ευρώ, ίσως τον πουλήσουμε τον Ιανουάριο για 20 εκατομμύρια», ανέφερε χαμογελώντας ο Ισπανός τεχνικός.

Στη συνέχεια, σημείωσε: «Όχι, αστειεύομαι. Είναι ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο εδώ και πολύ καιρό. Σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του βελτιωνόταν συνεχώς και πλέον διαθέτει χαρακτήρα και εμπειρία. Πάνω απ' όλα, όμως, αποτελεί μια ισχυρή προσωπικότητα στα αποδυτήρια».

