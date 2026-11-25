Η αυλαία του σημερινού προγράμματος ανοίγει στις 19:45 με δύο αναμετρήσεις. Η Σλάβια Πράγας υποδέχεται τη Βιγιαρεάλ στην Τσεχία, ενώ η Μπαρτσελόνα δοκιμάζεται στο Αζερμπαϊτζάν απέναντι στη Σαμπάχ, έχοντας τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση των τριών βαθμών.
Το κυρίως πιάτο της βραδιάς «σερβίρεται» στις 22:00, με επτά αναμετρήσεις να διεξάγονται. Στο Παρίσι, η Παρί Σεν Ζερμέν φιλοξενεί τη Ρόμα σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της αγωνιστικής, ενώ στο Μιλάνο η Ίντερ τίθεται αντιμέτωπη με τη Στουτγκάρδη.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναμέτρηση στη Λισαβόνα, όπου η Σπόρτινγκ υποδέχεται τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, την ώρα που η Ατλέτικο αντιμετωπίζει τη νορβηγική Βίκινγκ στη Μαδρίτη.
Ενδιαφέρον υπάρχει στην αναμέτρηση της Κλαμπ Μπριζ με τη Λίβερπουλ στο Βέλγιο Παράλληλα, η Μπάγερν Μονάχου με αρκετές απουσίες και χωρίς Κέιν-Ολίσε, ταξιδεύει στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει τη Λιλ, ενώ το πρόγραμμα συμπληρώνει η αναμέτρηση της Σαχτάρ Ντόνετσκ με τη Φενέρμπαχτσε.
Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα (25/11):
-
19:45 Σλάβια Πράγας – Βιγιαρεάλ
-
19:45 Σαμπάχ – Μπαρτσελόνα
-
22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Ρόμα
-
22:00 Ίντερ – Στουτγκάρδη
-
22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης – Βίκινγκ
-
22:00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
-
22:00 Κλαμπ Μπριζ – Λίβερπουλ
-
22:00 Λιλ – Μπάγερν Μονάχου
-
22:00 Σαχτάρ Ντόνετσκ – Φενέρμπαχτσε