Εννιά αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό (25/11) πρόγραμμα του Champions League, με την 5η αγωνιστική να ολοκληρώνεται και τα πράγματα σιγά σιγά να ξεκαθαρίζουν.

Η αυλαία του σημερινού προγράμματος ανοίγει στις 19:45 με δύο αναμετρήσεις. Η Σλάβια Πράγας υποδέχεται τη Βιγιαρεάλ στην Τσεχία, ενώ η Μπαρτσελόνα δοκιμάζεται στο Αζερμπαϊτζάν απέναντι στη Σαμπάχ, έχοντας τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση των τριών βαθμών.

Το κυρίως πιάτο της βραδιάς «σερβίρεται» στις 22:00, με επτά αναμετρήσεις να διεξάγονται. Στο Παρίσι, η Παρί Σεν Ζερμέν φιλοξενεί τη Ρόμα σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της αγωνιστικής, ενώ στο Μιλάνο η Ίντερ τίθεται αντιμέτωπη με τη Στουτγκάρδη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναμέτρηση στη Λισαβόνα, όπου η Σπόρτινγκ υποδέχεται τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, την ώρα που η Ατλέτικο αντιμετωπίζει τη νορβηγική Βίκινγκ στη Μαδρίτη.

Ενδιαφέρον υπάρχει στην αναμέτρηση της Κλαμπ Μπριζ με τη Λίβερπουλ στο Βέλγιο Παράλληλα, η Μπάγερν Μονάχου με αρκετές απουσίες και χωρίς Κέιν-Ολίσε, ταξιδεύει στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει τη Λιλ, ενώ το πρόγραμμα συμπληρώνει η αναμέτρηση της Σαχτάρ Ντόνετσκ με τη Φενέρμπαχτσε.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα (25/11):