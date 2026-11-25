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Με έναν ιδιαίτερο και συνάμα συγκινητικό τρόπο επέλεξε η Κόμο να παρουσιάσει την αρχική της ενδεκάδα στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ, δίνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο σε παιδιά που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Μόντσα

Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας επικράτησε με 1-0 της Ένωσης στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, ωστόσο πριν από την έναρξη του αγώνα, φρόντισε να στείλει ένα όμορφο μήνυμα που ξεπερνά τα όρια του ποδοσφαίρου.

Ο ιταλικός σύλλογος αποφάσισε να αντικαταστήσει τις καθιερωμένες φωτογραφίες των ποδοσφαιριστών κατά την παρουσίαση της ενδεκάδας με ζωγραφιές που δημιούργησαν παιδιά τα οποία υποβάλλονται σε θεραπεία στο νοσοκομείο της Μόντσα.

Τα πορτρέτα των παικτών εμφανίστηκαν στις γιγαντοοθόνες του «Τζουζέπε Σινιγκάλια», με τους μικρούς δημιουργούς να αποκτούν τη δική τους θέση σε μία από τις ευρωπαϊκές βραδιές της Κόμο.

Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση, οι άνθρωποι του ιταλικού συλλόγου θέλησαν να προσφέρουν στιγμές χαράς στα παιδιά, δίνοντάς τους την ευκαιρία να συμμετάσχουν με τον δικό τους τρόπο στην ιστορική ευρωπαϊκή διαδρομή της ομάδας.

Ο γιατρός Μάρκο Σπινέλι αναφέρθηκε στη σημασία της πρωτοβουλίας, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντικές είναι τέτοιες εμπειρίες για τα παιδιά που νοσηλεύονται.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μπορέσαμε να συμπεριλάβουμε τα παιδιά και τους νέους που υποβάλλονται σε θεραπεία σε αυτή την υπέροχη πρωτοβουλία. Η ενεργή συμμετοχή σε ένα τόσο σημαντικό αθλητικό γεγονός σημαίνει ότι τους προσφέρουμε συγκινήσεις, ενθουσιασμό και την ευκαιρία να βιώσουν, ακόμη και κατά τη διάρκεια της ασθένειάς τους, πολύτιμες στιγμές κανονικότητας και συντροφικότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά.