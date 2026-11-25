Με πολύ καλά λόγια μίλησε ο Σεσκ Φάμπρεγας για την εικόνα της ΑΕΚ και επισήμανε πως η Κόμο δυσκολεύτηκε να φτάσει στη νίκη.

Μιλώντας στο επίσημο κανάλι της UEFA ο Ισπανός τεχνικός ανέφερε:

«Γνωρίζαμε ότι η ΑΕΚ είναι μια πολύ καλή ομάδα. Η εμφάνισή της απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν απόδειξη της ποιότητας που διαθέτει και περιμέναμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Μας δυσκόλεψε, αλλά δείξαμε μεγάλη ωριμότητα και παραμείναμε συγκεντρωμένοι καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Τα παιχνίδια στο Champions League είναι πάντα απαιτητικά, γιατί οποιοσδήποτε αντίπαλος μπορεί να σε πληγώσει. Η ΑΕΚ σίγουρα μας δοκίμασε, αλλά συνεχίσαμε να πιστεύουμε στους εαυτούς μας και ανεβάσαμε το επίπεδο της απόδοσής μας μετά την ανάπαυλα. Νομίζω ότι πραγματοποιήσαμε μια πραγματικά πολύ καλή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο».