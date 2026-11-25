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Οι οπαδοί της Σλόβαν αντέδρασαν πρωτότυπα στην απογοητευτική εικόνα της ομάδας τους στο Champions League.

Έναν πρωτότυπο τρόπο επέλεξαν οι οπαδοί της Σλόβαν Μπρατισλάβας να διαμαρτυρηθούν για την κάκιστη πορεία της ομάδας στο Champions League, καθώς χθες υπέστη την 5η της νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στη League Phase, κόντρα στη Ρεάλ Μπέτις.

Η Σλόβαν έχει χάσει ακόμα από τις Παρί, Στουτγάρδη, Ρόμα και ΛΑΣΚ, με τα γκολ να είναι 1-18.

Οι οργανωμένοι οπαδοί των Τσέχων ύψωσαν ένα… κενό κορεό, κι από κάτω υπήρχε ένα πανό που εξηγούσε τι ήθελαν να πουν: «Επρόκειτο να υπάρχει ένα κορεό εδώ, αλλά γ… το, όπως κι εσείς γ… το Champions League. Επιστρέψτε στους οπαδούς τα χρήματα για το πακέτο εισιτηρίων».