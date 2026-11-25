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Μία ακόμη σπουδαία επιτυχία σε διεθνές επίπεδο πρόσθεσε στο ενεργητικό του ο Παύλος Δακουτρός. Ο αθλητής του Παναθηναϊκού ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στην κατηγορία Masters, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Open Australian Oceania Modern Pentathlon Championships 2026, το οποίο φιλοξενήθηκε στην Καμπέρα της Αυστραλίας, από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου.

Ο Έλληνας πενταθλητής συγκέντρωσε 1.503 βαθμούς, επίδοση που του εξασφάλισε την πρώτη θέση στην ηλικιακή κατηγορία του. Μάλιστα, η βαθμολογία του ήταν η υψηλότερη σε ολόκληρη τη διοργάνωση, ανεξαρτήτως κατηγορίας, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα της Modern Pentathlon Australia.

Η παρουσία του ήταν εξαιρετική σε όλα τα αγωνίσματα του μοντέρνου πεντάθλου, με τον Δακουτρό να αποδεικνύει την αγωνιστική του ετοιμότητα απέναντι στον διεθνή ανταγωνισμό.

Στην ξιφασκία πέτυχε 17 νίκες σε 23 αναμετρήσεις, σημειώνοντας την τρίτη καλύτερη επίδοση στη γενική κατάταξη του συγκεκριμένου αγωνίσματος.

Στη συνέχεια, παρά τις δυσκολίες που δημιούργησε η βροχόπτωση και την πτώση που είχε κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του, κατάφερε να ολοκληρώσει με επιτυχία την κούρσα στο Obstacle Race. Ο χρόνος του ήταν 55,39 δευτερόλεπτα, επίδοση που αντιστοιχούσε σε 237 βαθμούς και του έδωσε την πρώτη θέση μεταξύ των αθλητών της κατηγορίας Masters.

Ιδιαίτερα ανταγωνιστικός εμφανίστηκε και στην κολύμβηση. Με χρόνο 59,70 δευτερόλεπτα συγκέντρωσε 287 βαθμούς, καταγράφοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση συνολικά στη διοργάνωση. Μόνο ένας Αυστραλός αθλητής, ο οποίος έχει κατακτήσει ολυμπιακό χάλκινο μετάλλιο, κατάφερε να κινηθεί ταχύτερα.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με το Laser Run, τον συνδυασμό τρεξίματος και σκοποβολής, όπου ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση. Με χρόνο 8:30.35 και υψηλά ποσοστά ευστοχίας συγκέντρωσε 680 βαθμούς, εξασφαλίζοντας την πρωτιά και κατοχυρώνοντας οριστικά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Η διάκριση στην Αυστραλία αποτελεί συνέχεια μιας εξαιρετικής αγωνιστικής χρονιάς για τον Παύλο Δακουτρό. Τον Οκτώβριο του 2026 είχε προηγηθεί ακόμη μία σημαντική επιτυχία, καθώς είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Masters της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μοντέρνου Πεντάθλου (UIPM), που πραγματοποιήθηκε στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής.

Οι συνεχόμενες επιτυχίες του επιβεβαιώνουν τη σταθερή παρουσία του σε υψηλό διεθνές επίπεδο, ενώ παράλληλα αποτελούν σημαντική προβολή για τον Παναθηναϊκό και το ελληνικό μοντέρνο πένταθλο.

Τα συγχαρητήριά της για τη νέα διάκριση εξέφρασε και η Ελληνική Ομοσπονδία Μοντέρνου Πεντάθλου, αναγνωρίζοντας την αξία της επιτυχίας του Έλληνα αθλητή, ο οποίος συνεχίζει να προσθέτει σημαντικές διεθνείς διακρίσεις στο ελληνικό αθλητικό στερέωμα.