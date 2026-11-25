Σημαντική ευρωπαϊκή αναμέτρηση περιμένει τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αντιμετωπίζει την Κορόνα Μπρασόφ στο κλειστό γυμναστήριο του Μετς, στο πρώτο παιχνίδι της φάσης των «32» του Challenge Cup γυναικών.

Οι «πράσινες» θέλουν να συνεχίσουν την επιτυχημένη παρουσία τους στη διοργάνωση και να αποκτήσουν προβάδισμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Μετά την εξαιρετική εμφάνιση στον προηγούμενο γύρο, όπου εξασφάλισαν την παρουσία τους στους «32» με δύο νίκες απέναντι στη CSM Βουκουρεστίου, καλούνται να ξεπεράσουν ακόμη ένα εμπόδιο από τη Ρουμανία.

Το συγκρότημα του Παναθηναϊκού έχει ως βασική επιδίωξη να εκμεταλλευτεί τον παράγοντα της έδρας και να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα του δώσει πλεονέκτημα ενόψει της δεύτερης αναμέτρησης. Η ρεβάνς των δύο ομάδων είναι προγραμματισμένη για τις 2 Δεκεμβρίου στη Ρουμανία, όπου θα κριθεί το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Η πρώτη μονομαχία θα ξεκινήσει στις 18:00, ενώ οι φίλοι του «τριφυλλιού» θα έχουν τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουν μέσω live streaming από το επίσημο κανάλι του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινες» γνωρίζουν ότι χρειάζεται ανάλογη σοβαρότητα και αγωνιστική συνέπεια με εκείνη που παρουσίασαν στον προηγούμενο γύρο, προκειμένου να κάνουν το πρώτο βήμα για την επίτευξη του ευρωπαϊκού τους στόχου.