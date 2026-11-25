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Διπλή παρουσία για τον Παπαπέτρου, ορισμός και για τον Πουλικίδη, με την ΚΕΔ να τους δικαιώνει για τις αποφάσεις τους στο Παναθηναϊκός-ΟΦΗ.

Παρά τη "σκόνη" που σήκωσαν ορισμένοι για τις διαιτητικές αποφάσεις την περασμένης αγωνιστικής στο ΟΑΚΑ, η ΚΕΔ έμεινε ικανοποιημένη από τη συνολική παρουσία της διαιτητικής ομάδας και το έδειξε στους ορισμούς της 12ης αγωνιστικής.

Κατά την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας δεν υπήρξε κανένα σημαντικό λάθος που να επηρέασε την εξέλιξη του παιχνιδιού ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΟΦΗ.

Γι' αυτό στέλνει το Σαββατοκύριακο τον Παπαπέτρου -που διηύθυνε το ματς- στο σημαντικό ματς της αγωνιστικής, ως 4ο στο ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, αλλά και του δίνει και δεύτερο ορισμό ως AVAR στο Κηφισιά-Καλαμάτα.

Επιπλέον κανονικά στους ορισμούς βρίσκεται και ο Πουλικίδης που ορίζεται μόνο ως VAR και θα βρίσκεται στο κρίσιμο ματς της ουράς ανάμεσα στον Βόλο και τον Αστέρα Τρίπολης.