Οκτώ ομάδες που (μας) είχαν συνηθίσει να δίνουν το "παρών" στις μεγάλες διοργανώσεις και κινδυνεύουν να δουν το επόμενο Μουντομπάσκετ από την τηλεόραση.

Το πέμπτο και προτελευταίο παράθυρο προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο μπάσκετ του 2027 βρίσκεται προ των πυλών και, όπως είναι φυσικό, όλα τα μάτια πέφτουν πάνω στη δική μας εθνική ομάδα. Τα αποτελέσματα σ’ αυτό το ζευγάρι αγώνων είναι πολύ κομβικά για τις ελπίδες μας να βρεθούμε στη διοργάνωση ή να απουσιάσουμε για πρώτη φορά μετά από 24 χρόνια. Είμαστε, όμως, μόνο εμείς σ’ αυτή την άβολη θέση;

Η απάντηση είναι όχι. Μαζί μας βρίσκονται κι άλλες χώρες, που μπορούν να χαρακτηριστούν μπασκετικές δυνάμεις υπολογίσιμες. Με επιτυχίες, με παράδοση ισχυρή, με μπασκετική «παιδεία». Κι όχι μόνο από την Ευρώπη, αλλά και τις άλλες ηπείρους. Κι αυτές αγωνιούν για τα προκριματικά που θα γίνουν τις ίδιες ημερομηνίες με τα δικά μας. Ας ρίξουμε μια πιο αναλυτική ματιά, ξεκινώντας από την δική μας ήπειρο:

Λιθουανία: Αυτή τη στιγμή η παρέα του Βαλαντσιούνας είναι 4η στον Α’ όμιλο και κυνηγάει δύο νίκες περισσότερες από την 3η Ιταλία (που την περνάει έναν βαθμό, αλλά την έχει 2-0 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις στην πρώτη φάση) ή να κάνει το 2/2 στα παιχνίδια που της μένουνμε τη Σερβία (το πρώτο στις 26/11) και να γίνει μόνο διπλή ισοβαθμία μεταξύ τους. Στην ουσία απαγορεύονται τα λάθη. Εδώ που τα λέμε, οποιαδήποτε ομάδα μείνει εκτός από Λιθουανία, Σερβία, Ιταλία, θα είναι πολύ μεγάλη απώλεια. Οι «λιέτουβοι» κουβαλάνε μια σκληρή εκτός έδρας ήττα από την Ισλανδία με 86-85.

Λετονία: Στην ουσία αυτό το παράθυρο θα είναι και η οριστική απώλεια ακόμα και μαθηματικών ελπίδων για τους Λετονούς, που ναι μεν δεν τους λες και υπερδύναμη του μπάσκετ, όμως τερμάτισαν 5οι στην προηγούμενη διοργάνωση και απουσίασαν μόνο από ένα Ευρωμπάσκετ του 21ου αιώνα, δηλαδή τους έχουμε συνηθίσει να είναι παρόντες. Μόνο μ’ ένα 4/4 στα ματς που απομένουν έχουν ελπίδες, υποδέχονται τη Γερμανία στις 27/11.

Σλοβενία: Χωρίς τον Ντόντσιτς το ξέρουμε ότι δυσκολεύεται η Σλοβενία, που’ χει χάσει μόνο ένα Μουντομπάσκετ από το 2006 και μετά. Εδώ βρίσκεται ισόβαθμη με Ουγγαρία και Σουηδία στην 3η θέση του Δ’ ομίλου, κουβαλώντας δύο πικρές ήττες, μάλιστα εντός έδρας, από Σουηδία και Εσθονία. Θεωρητικά το πρόγραμμά της δεν είναι απαγορευτικό, αλλά μία ακόμα ήττα εκτός προγράμματος (π.χ. από τη Φινλανδία στο πρώτο της ματς στις 27/11) μπορεί να την κάνει αουτσάιντερ.

Πουέρτο Ρίκο: Από το μακρινό 1982 έχουν να απουσιάσουν οι Πορτορικανοί από Μουντομπάσκετ, μάλλον ήλθε η ώρα. Την απευθείας πρόκριση δεν την προλαβαίνουν, καθώς έχουν τέσσερις βαθμούς διαφορά από Ουρουγουάη και Αργεντινή. Μόνη τους ελπίδα μήπως και μ’ ένα (πολύ δύσκολο, πάντως) 4/4 καταφέρουν να ξεπεράσουν τις Μπαχάμες και να πάρουν την πρόκριση η 4η ομάδα με την καλύτερη βαθμολογία και από τους δύο αμερικανικούς ομίλους. Δηλαδή να μην κάνει και το Μεξικό πάνω από μία νίκη στον άλλο όμιλο. Πολλές συγκυρίες για να πραγματοποιηθούν όλες.

Νότια Κορέα: Η υποχώρηση του νοτιοκορεάτικου μπάσκετ πιστοποιείται και από την πορεία της εθνικής σ’ αυτά τα προκριματικά. Μια ομάδα που είχε σίγουρη επί δεκαετίες την τετράδα στην Ασία και τη συμμετοχή της στις παγκόσμιες διοργανώσεις (6 Ολυμπιάδες, 8 Μουντομπάσκετ) στην ουσία κυνηγάει το απόλυτο 4/4, απαγορεύεται να χάσει στα εκτός έδρας παιχνίδια που έχει μπροστά της με Κατάρ και Σαουδική Αραβία. Κι επειδή αυτό μπορεί να μην της φτάνει, για να προκριθεί μπορεί να χρειάζεται και νίκη με 20+ πόντους διαφορά επί του Λιβάνου.

Φιλιππίνες: Η πιο «μπασκετική» ασιατική χώρα, παρούσα στις τελευταίες τρεις διοργανώσεις Μουντομπάσκετ και συνδιοργανώτρια στην τελευταία, βρίσκεται στο χείλος του αποκλεισμού. Το εκτός έδρας ματς με το Ιράν στις 30/11 θα κρίνει πολλά, ενδεχομένως και τα πάντα, για το αν θα καταφέρουν να βρίσκονται έστω στην 4η θέση του ενός από τους δύο ασιατικούς ομίλους, για να διεκδικήσουν την πρόκριση ως καλύτερη τέταρτη ομάδα. Στα θετικά τους ότι έχουν εντός έδρας στο τελευταίο παράθυρο την Ιορδανία και τη Συρία.

Νιγηρία: Παρούσα σε τρεις συνεχόμενες Ολυμπιάδες (2012-2020), με εξαιρετικό υλικό αλλά πολύ δύσκολο να… μαζευτεί για να παίξει στην εθνική, το πολυπληθέστερο έθνος της Αφρικής έχει ένα παράθυρο τριών αγώνων τον Φεβρουάριο και εκεί για να έχει σοβαρές ελπίδες πρέπει να κάνει 3/3. Καθόλου εύκολο από τη στιγμή που υποδέχεται τους Νοτιοσουδανούς και πάει να παίξει στο Καμερούν απέναντι στην επικεφαλής του αφρικανικού ομίλου.

Αγκόλα: Η πρωταθλήτρια Αφρικής και κυρίαρχη δύναμη στην ήπειρο για πάνω από 30 χρόνια (1985-2015) αυτή τη στιγμή είναι στην 3η θέση του ομίλου (προκρίνεται ως καλύτερη 3η των δύο ομίλων) αλλά τα ματς που της απομένουν το Φεβρουάριο είναι εντός με την πρωτοπόρο Σενεγάλη κι εκτός με την δεύτερη του ομίλου Ακτή Ελεφαντοστού.