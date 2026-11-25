Η no look πάσα του Ίρβινγκ, η crossover του Τρέι Γιάνγκ και το circus shot του Τζαμάλ Μάρεϊ είναι μονάχα μερικές από τις φάσεις που συμπεριλαμβάνονται στο σημερινό Top-10, που έχει τον Πολ Τζορτζ στην κορυφή.
Δείτε το βίντεο:
Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.
Η no look πάσα του Ίρβινγκ, η crossover του Τρέι Γιάνγκ και το circus shot του Τζαμάλ Μάρεϊ είναι μονάχα μερικές από τις φάσεις που συμπεριλαμβάνονται στο σημερινό Top-10, που έχει τον Πολ Τζορτζ στην κορυφή.
Δείτε το βίντεο: