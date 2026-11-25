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Η Καλαμάτα θα έχει τη συμπαράσταση των φίλων της στο εκτός έδρας παιχνίδι του Σαββάτου (28/11, 20:00) με την Κηφισιά Tutu Deals στο «Απόστολος Νικολαΐδης», καθώς εξασφάλισε εισιτήρια.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει πως εξασφάλισε θύρα στο «Απόστολος Νικολαΐδης» για τις ανάγκες των φιλάθλων της, για το παιχνίδι με την Κηφισιά Tutu Deals (28/11, 20:00) στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η Θύρα που θα φιλοξενήσει τους οπαδούς μας θα είναι η 6 και η τιμή του εισιτηρίου είναι 25 ευρώ.

Μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας από τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/kifisia-tutu-deals-kalamata-away-section/

Τονίζεται πως απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση σύμφωνα με απόφαση της Αστυνομίας και επιτρέπεται μόνο η μεμονωμένη.