Αναλυτικά:
Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει πως εξασφάλισε θύρα στο «Απόστολος Νικολαΐδης» για τις ανάγκες των φιλάθλων της, για το παιχνίδι με την Κηφισιά Tutu Deals (28/11, 20:00) στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Η Θύρα που θα φιλοξενήσει τους οπαδούς μας θα είναι η 6 και η τιμή του εισιτηρίου είναι 25 ευρώ.
Μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας από τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/kifisia-tutu-deals-kalamata-away-section/
Τονίζεται πως απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση σύμφωνα με απόφαση της Αστυνομίας και επιτρέπεται μόνο η μεμονωμένη.