Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Χρήστος Τζόλης και Κώστας Καρέτσας μονομάχησαν χθες (24/11) στο Λονδίνο, με τους δύο διεθνείς να προσφέρουν το στιγμιότυπο της μέρας, μετά το Άρσεναλ-Ντόρτμουντ

Αναμφίβολα το ελληνικό ενδιαφέρον στη χθεσινή (24/11) βραδιά του Champions League στράφηκε και στο Λονδίνο, όπου η Άρσεναλ υποδέχτηκε την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ή αλλιώς... ο Χρήστος Τζόλης υποδέχτηκε στην πρωτεύουσα της Αγγλίας τον φίλο του και συμπαίκτη στην Εθνική, Κώστα Καρέτσα, σε μία άκρως ελληνική μονομαχία.

Ο εξτρέμ της Άρσεναλ ξεκίνησε βασικός, αγωνιζόμενος για 65 λεπτά, με τον 18χρονο παίκτη των κιτρινόμαυρων να εισέρχεται εκείνο το λεπτό ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο.

Μετά το τέλος του αγώνα, οι δύο τους τα... είπαν σε όμορφο κλίμα, λίγες μόνο μέρες μετά τα παιχνίδια της Εθνικής ομάδας, για δύο Έλληνες που συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν στο κορυφαίο επίπεδο.