Ένα ιδιαίτερα απαιτητικό ευρωπαϊκό ραντεβού περιμένει την ΑΕΚ, η οποία υποδέχεται την Τετάρτη (19:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) τη Βαλεφόλια στο ΕΑΚ Ολυμπιακού Χωριού, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τη φάση των «32» του Challenge Cup γυναικών.

Η Ένωση καλείται να αντιμετωπίσει την περσινή κάτοχο του τροπαίου, έχοντας ως βασικό στόχο να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα που θα της επιτρέψει να διεκδικήσει με καλύτερες προϋποθέσεις την πρόκριση στην επόμενη φάση. Παράλληλα, σημαντικό όπλο για τις «κιτρινόμαυρες» αναμένεται να αποτελέσει η παρουσία των φιλάθλων τους στις εξέδρες.

Το κλίμα στο στρατόπεδο της ΑΕΚ είναι ιδιαίτερα θετικό, καθώς η ομάδα προέρχεται από μια σπουδαία εκτός έδρας επιτυχία στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Η νίκη με 3-1 σετ απέναντι στις «ερυθρόλευκες» έχει ανεβάσει την αυτοπεποίθηση των παικτριών, οι οποίες θέλουν να μεταφέρουν την αγωνιστική τους εικόνα και στην ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Βέβαια, η αποστολή της ομάδας δεν θα είναι καθόλου εύκολη. Η Βαλεφόλια αποτελεί έναν ιδιαίτερα υπολογίσιμο αντίπαλο, καθώς την προηγούμενη σεζόν έφτασε μέχρι την κατάκτηση του Challenge Cup, αφήνοντας εκτός διεκδίκησης τον Παναθηναϊκό στους τελικούς.

Μάλιστα, οι δύο ομάδες έχουν ήδη συναντηθεί στο παρελθόν στην ίδια ευρωπαϊκή διοργάνωση, με την ΑΕΚ να έχει πικρή ανάμνηση από εκείνη τη μονομαχία. Στο πρώτο παιχνίδι στην Αθήνα, ο Δικέφαλος είχε πάρει τη νίκη με 3-1 σετ, όμως οι Ιταλίδες απάντησαν με το ίδιο σκορ στη ρεβάνς και τελικά εξασφάλισαν την πρόκριση επικρατώντας και στο χρυσό σετ.

Για να φτάσει στη φετινή φάση των «32», η ομάδα της Ένωσης χρειάστηκε να ξεπεράσει το εμπόδιο της νορβηγικής Φόρντε. Η ΑΕΚ παρουσιάστηκε ανώτερη και στις δύο αναμετρήσεις, επικρατώντας με 3-0 σετ τόσο εντός όσο και εκτός έδρας.

Φακοπουλίδου: «Να δείξουμε συγκέντρωση και ενέργεια»

Τη δυσκολία της αναμέτρησης, αλλά και την πίστη στις δυνατότητες της ομάδας, υπογράμμισε στις δηλώσεις της στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΕΚ η Αθανασία Φακοπουλίδου.

Η Ελληνίδα αθλήτρια στάθηκε στον περιορισμένο χρόνο προετοιμασίας που υπάρχει για τέτοιου είδους ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, επισημαίνοντας παράλληλα τη βελτίωση που παρουσιάζει η ομάδα από παιχνίδι σε παιχνίδι.

Όπως ανέφερε, οι «κιτρινόμαυρες» θα χρειαστεί να διατηρήσουν υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης, να βγάλουν ένταση και ενέργεια στο παρκέ και να διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, έχοντας στο πλευρό τους τον κόσμο της ΑΕΚ.

Η Ένωση γνωρίζει τη δυναμική της αντιπάλου της, ωστόσο θέλει να αξιοποιήσει την έδρα της και να κάνει το πρώτο βήμα για μια σημαντική ευρωπαϊκή πρόκριση.