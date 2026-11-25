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Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη και Γιάννη Σερέτη, τον απόηχο της μεγάλης νίκης του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια με Χέις Ντέιβις και Ναν και η ΑΕΚ που ήταν καλή αλλά δεν πήρε αποτέλεσμα στο Κόμο. Επιπλέον όλο το ρεπορτάζ του Big-4.