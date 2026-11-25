Ο Βόσνιος Ιρφάν Πελίτο, με πλούσιο παρελθόν στην Ελλάδα, θα σφυρίξει το ντέρμπι των Δικεφάλων στη Ν.Φιλαδέλφεια. Τσακαλίδης στο "Βικελίδης" με Ιταλούς στο VAR, Τσέτσιλας στο Περιστέρι.

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με την ΚΕΔ να φέρνει τον έμπειρο Βόσνιο Πελίτο, που ανήκει στην Elite κατηγορία της UEFA κι έχει σφυρίξει αρκετές φορές στο παρελθόν ματς του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο 42χρονος ρέφερι θα σφυρίξει για έκτη φορά στη Super League, κάνοντας την αρχή πριν έξι χρόνια με το ΑΕΚ-Παναθηναϊκός 1-2, ακολούθησε το ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης 2-2 και για την regular season διηύθυνε επίσης το περσινό ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-0. Επιπλέον έχει βρεθεί δύο φορές και στα πλέι οφ, με το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 1-2 πριν 5,5 χρόνια και το Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2-1 πριν 4,5 χρόνια.

Από εκεί και πέρα στο Ατρόμητος-Παναθηναϊκός ορίστηκε ο Τσέτσιλας και στο Άρης-Ολυμπιακός ο διεθνής Τσακαλίδης, αλλά με ιταλικό δίδυμο στο VAR. Το ΟΦΗ-Λεβαδειακός θα σφυρίξει ο Βεργέτης, το Βόλος-Αστέρας ο Ζαμπαλάς, το Κηφισιά-Καλαμάτα ο Γιουματζίδης και το Ηρακλής-Παναιτωλικός ο Κατοίκος.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 12ης αγωνιστικής:

Ατρόμητος-Παναθηναϊκός: Τσέτσιλας (Μωυσιάδης, Κόλλιας, 4ος, Κατόπης, VAR: Πολυχρόνης, Μέγας)

ΟΦΗ-Λεβαδειακός: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Μηνούδης, 4ος Φίτσας, VAR: Ντάουλας, Φωτιάς)

Άρης-Ολυμπιακός: Τσακαλίδης (Κωσταράς, Καραγκιοζόπουλος, 4ος Ματσούκας, VAR: Αμπίσο, Προντέρα)

AEK-ΠΑΟΚ: Πελίτο (Ιμπρισιμπέγκοβιτς, Μπέλιο, 4ος Παπαπέτρου, VAR: Φαν Μπέκελ, Μαρία Μάρτενς)

Βόλος-Αστέρας: Ζαμπαλάς (Κωνσταντίνου, Νταβέλας, 4ος Μέγας, VAR: Πουλικίδης, Φίτσας)

Κηφισιά-Καλαμάτα: Γιουματζίδης (Κορωνάς, Μάτσας, 4ος Ντάουλας, VAR: Παπαπέτρου, Τριτσώνης)

Ηρακλής-Παναιτωλικός: Κατοίκος (Κολλιάκος, Βαλιώτης, 4ος Κατσικογιάννης, VAR: Φωτιάς, Ματσούκας