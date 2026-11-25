Ήττα από το... πουθενά για τη Μπάγερν, με τη Λιλ να εκμεταλλεύεται όλα τα δώρα των Βαυαρών και να παίρνει τη νίκη στη Γαλλία με σκορ 2-1.

Μπορεί η Μπάγερν να προηγήθηκε νωρίς κόντρα στη Λιλ και να έδειξε πως θα έχει ένα εύκολο βράδυ, όμως δεν εξελίχτηκαν ακριβώς έτσι τα πράγματα. Οι Γάλλοι βρήκαν λύσεις και με ένα... τραγικό αυτογκόλ, έκαναν την ανατροπή και πήραν τη νίκη εντός έδρας με σκορ 2-1 ενάντια στους Βαυαρούς, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ετσι, οι Γερμανοί μετρούν την πρώτη τους ήττα στη φετινή διοργάνωση και παράλληλα την τρίτη τους απώλεια, καθώς είχαν μία ισοπαλία με την Άρσεναλ (2-2) αλλά και ακόμη μία μεγάλη γκέλα κόντρα στη Βίκινγκ με σκορ 2-2.

Πλέον, η ομάδα του Μονάχου έχει 8 βαθμούς και είναι στην 15η θέση και ακόμη... ζωντανή για την 8άδα, ενώ οι Γάλλοι που πανηγύρισαν την πρώτη τους φετινή νίκη στο Champions League είναι στην 28η θέση και παλεύουν για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Οι Βαυαροί ευτύχησαν να προηγηθούν στο σκορ νωρίς στην αναμέτρηση, με τον Νταγιό Ουπαμεκανό να σκοράρει και να ανοίγει το σκορ στο 15ο λεπτό. Η συνέχεια όμως δεν ήταν ανάλογη. Η Λιλ ανέβασε ρυθμό και πίεζε για την ισοφάριση. Με την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου (46') οι Γάλλο βρήκαν δίχτυα, αλλά το γκολ δεν μέτρησε μετά από εξέταση της φάσης με το VAR.

Τελικά, η ισοφάριση δεν άργησε να έρθει, με τον Αγιάσε Ουέντα να νικά τον Ούρμπιγκ στο 62ο λεπτό για το 1-1 στο παιχνίδι. Τρία λεπτά μετά ήρθε και η φάση που σημάδεψε την αναμέτρηση. Η Λιλ έφυγε στην κόντρα και ο φορ ήταν μόνος με τον τερματοφύλακα, όμως η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι και σταμάτησε στο δοκάρι. Έλα όμως που στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται.

Ο Σάσα Πάβλοβιτς, ο οποίος γυρνούσε γρήγορα πίσω για να βοηθήσει, είδε τη μπάλα να έρχεται προς τα πάνω του μετά την κόντρα με το δοκάρι και προσπάθησε να διώξει, όμως αντί για αυτό, κατάφερε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του σε ένα πραγματικό αυτογκόλ-blooper. Έτσι, η Λιλ έκανε το 2-1 στο 65ο λεπτό και άντεξε μέχρι τέλους για να πάρει μία σπουδαία νίκη κόντρα στη Μπάγερν.