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Μόνοι πρώτοι στον βαθμολογικό πίνακα οι Πειραιώτες με την ολοκλήρωση της 14ης «στροφής», συνέτριψαν στην Sunel Arena την Xάποελ του Δημήτρη Ιτούδη (104-79), με Τζόσεφ και Φουρνιέ να πιάνουν υψηλά στάνταρ απόδοσης.

Μεγάλο «διπλό» στην έδρα της Ντουμπάι πέτυχε η Παρτιζάν, άνετη η επικράτηση της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Ζαλγκίρις, επιτέλους «ροζ» φύλλο για την Μπασκόνια που κέρδισε την Ανατολού Εφές, στα παιχνίδια που ολοκλήρωσαν τη δεύτερη μέρα της 14ης αγωνιστικής της Euroleague.

Δείτε πως διαμορφώνεται η κατάσταση…

Τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής

Τρίτη 24 Νοεμβρίου

Μπεσίκτας – Παρί 76-88

Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια 84-108

Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ 79-87

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 83-86

Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο 91-95

Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε 77-83

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

18:00 Ντουμπάι – Παρτιζάν 71-84

21:15 Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ 104-79

21:30 Μπασκόνια – Αναντολού Εφές 86-81

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ζαλγκίρις Κάουνας 108-93

Η κατάταξη (Ν-Η)

Ολυμπιακός 11-3 Βαλένθια 10-4 Παναθηναϊκός 10-4 Ντουμπάι 9-5 Φενέρμπαχτσε 9-5 Ζαλγκίρις Κάουνας 8-6 Παρτίζαν 8-6 Ερυθρός Αστέρας 8-6 Μπαρτσελόνα 8-6 Παρί 8-6 Ρεάλ Μαδρίτης 8-6 Χάποελ Τελ Αβίβ 7-7 Aναντολού Εφές 6-8 Βίρτους Μπολόνια 6-8 Μπεσίκτας 6-8 Αρμάνι Μιλάνο 4-10 Μπάγερν Μονάχου 4-10 Μακάμπι Τελ Αβίβ 4-10 Βιλερμπάν 4-10 Μπασκόνια 2-12

Η επόμενη αγωνιστική (15η)

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου

19:30 Αναντολού Εφές – Βαλένθια

19:45 Φενέρμπαχτσε – Ερυθρός Αστέρας

20:45 Χάποελ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο

21:00 Μπάγερν Μονάχου – Παρί

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα

22:00 Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ

22:00 Βίρτους Μπολόνια – Παρτιζάν

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου

19:00 Μπεσίκτας – Παναθηναϊκός

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας – Ντουμπάι

21:15 Ολυμπιακός – Βιλερμπάν