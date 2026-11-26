Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου στάθηκε στην φοβερή εμφάνιση των «ερυθρολεύκων», ενώ σημείωσε πως όποιος ιδρώνει για την φανέλα αυτός θα είναι εκεί για τον παίκτη, αναφερόμενος στην περίπτωση του Τάιλερ Ντόρσεϊ

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Αξίζουν συγχαρητήρια στον κόσμο για ακόμα μια φορά, για την φανταστική ατμόσφαιρα. Συγχαρητήρια και στους παίκτες μας που δεν τα παρατάνε και παρά τα προβλήματα. Μείναμε ενωμένοι και παίζουμε για τη φανέλα και την ομάδα. Καλή τύχη στον Δημήτρη Ιτούδη και τη Χάποελ».

Για το αν τον εξέπληξε η εικόνα της τέταρτης περιόδου: «Δεν με εκπλήσσει. Είχαμε παίξει την Κυριακή στην Καρδίτσα. Είναι Τετάρτη, έχουμε μια τεχνογνωσία να κρατήσουμε φρέσκια την ομάδα. Έχουμε καλούς παίκτες και βάθος και μια φιλοσοφία που προφανώς το ταλέντο είναι σημαντικό, αλλά το ομαδικό πνεύμα, η χημεία, ο τρόπος που ανταγωνιζόμαστε χωρίς να το κάνουμε ατομικά μας δίνει μια συνέπεια για να κερδίσουμε τα παιχνίδια. Οι απουσίες σε βάθος χρόνου είναι ένα πρόβλημα, αλλά οι παίκτες που έπαιξαν είναι πολύ καλοί και είναι λίγο υποτιμημένοι από το τι πιστεύει ο κόσμος γι αυτούς. Ο καθένας που μπαίνει στο πνεύμα της ομάδας θα δίνει και περισσότερα».

Για το αν απολαμβάνει την ομάδα να παίζει: «Είναι πρωταθλητές Ευρώπης, έχουν κάνει τεράστια επιτυχία για την ομάδα. Είμαι ευτυχισμένος που είμαι στον Ολυμπιακό και απολαμβάνω κάθε μέρα. Ξέρω ότι υπάρχουν και δύσκολα βράδια, αλλά όταν βλέπων την ομάδα να παίζει τόσο ομαδικά είμαι πολύ χαρούμενος και τους απολαμβάνω. Όσο βλέπω την ομάδα να παίζει μαζί είμαι αισιόδοξος».

Για την εικόνα του Ολυμπιακού: «Προηγήθηκε και το παιχνίδι με τη Ντουμπάι, που έχει ανάλογο ταλέντο με τη Χάποελ. Μετράμε τις δυνάμεις μας κόντρα σε ομάδες με πολύ ταλέντο και μπορούμε να τις κερδίσουμε. Η εκτέλεση της ομάδας είναι καλύτερη όσο περνάει ο καιρός. Το συνδικάτο των παικτών δεν επιτρέπει πολλές προπονήσεις, όσο περνάει ο καιρός θα βλέπουμε καλύτερες συνεργασίες και χημεία. Είναι νωρίς, αλλά όσο είμαστε ανταγωνιστικοί θα παίζουμε όλο και καλύτερο μπάσκετ».

Για την αποθέωση του ΜακΚίσικ: «Και μόνο που ήρθε εδώ χαρήκαμε. Και στην προπόνηση που ήρθε η αγάπη του κόσμου είναι το μεγαλύτερο παράσημο που μπορεί να έχει ένας παίκτης».

Για τον Ντόρσεϊ: «Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Ήθελα να πω το εξής, το είπα μέσες άκρες. Υπάρχει μια ομάδα που καταθέτει την ψυχή της και εμείς ασχολούμαστε με τουίτ και στόρι. Εγώ είμαι εδώ για τους παίκτες που ιδρώνουν τη φανέλα του Ολυμπιακού, Αν δεν το κάνει δεν είμαι εγώ γι αυτόν. Αντί να ασχολούμαστε με το τι ειπώθηκε κάθε μέρα. Αυτή τη στιγμή αυτό που πουλάει είναι ό,τι πιο κίτρινο στη ζωή. Ο κόσμος θέλει αυτό να διαβάζει και καταλαβαίνω γιατί το κάνουν τα σάιτ. Εμείς πρέπει να μείνουμε έξω από αυτό»