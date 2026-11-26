Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Οι τζιαλορόσι με γενναία εμφάνιση στο “Παρκ ντε Πρενς” έγιναν η πρώτη ομάδα που κόβει βαθμούς από την πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Κάποια στιγμή θα συνέβαινε. Τόσες μαζεμένες ατυχίες, τόσοι τραυματισμοί (Κβαρατσχέλια, Ντουέ, νωρίτερα Ντεμπελέ) όλο και κάποιο ματς θα στράβωνε για την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η Ρόμα του Γκασπερίνι βραχυκύκλωσε τους πρωταθλητές Ευρώπης και αν κάποια ομάδα άξιζε κάτι περισσότερο από το 2-2, αυτή ήταν οι τζιαλορόσι!

Οι Ιταλοί μπήκαν με θάρρος στο γήπεδο, προηγήθηκαν νωρίς με γκολ του Μάριο Ερμόσο (8’) και στο πρώτο μισάωρο περιόρισαν την Παρί Σεν Ζερμέν σε παθητικό ρόλο.

Το 1-1 ήρθε με ένα κρύο γκολ και μία κεφαλιά του Ζαμπάρνι στο πρώτο δοκάρι, μετά από πονηρή εκτέλεση κόρνερ του Μαγιουλού (31’).

Κόντρα στην ροή του ματς, ο Χακίμι κέρδισε πέναλτι από τον Γουέσλεϊ και ο Ντεμπελέ με ψύχραιμη εκτέλεση έκανε το 2-1 (62’), όμως οι Ρωμαίοι δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη.

Ο Βιτίνια απέκρουσε σαν τερματοφύλακας με το χέρι το σουτ του Σουλέ και ο Μάλεν με εύστοχο πέναλτι έκανε το 2-2 (78’) στην πρώτη φετινή απώλεια των Γάλλων στη League phase.