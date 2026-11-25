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Με τους Φελίς και Ταβάρες σε εξαιρετική βραδιά, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε της Ζαλγκίρις με 108-93, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Euroleague.

Η Ρεάλ Μαδρίτης επέβαλε από το ξεκίνημα τον ρυθμό της και με την επιθετική της πολυφωνία δεν άφησε πολλά περιθώρια αντίδρασης στη Ζαλγκίρις. Οι Μαδριλένοι διατήρησαν τον έλεγχο της αναμέτρησης στη συντριπτική πλειονότητα του αγώνα, φτάνοντας με σχετική άνεση στη νίκη.

Κορυφαίος για τη «Βασίλισσα» ήταν ο Αντρές Φελίς με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ, με τον Έντι Ταβάρες να πραγματοποιεί επίσης εξαιρετική εμφάνιση με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Από πλευράς Ζαλγκίρις, ο Μάριους Γκριγκόνις έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 24 πόντους (5/6 τρίποντα, 3/4 δίποντα, 3/4 βολές) και 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Άξιοι συμπαραστάτες του ήταν οι Αζουόλας Τουμπέλις με 21 πόντους και 3 ριμπάουντ και Σέιμπεν Λι με 12 πόντους και 8 ασίστ.

Με τη νίκη αυτή η Ρεάλ Μαδρίτης ανέβηκε στο 8-6, ρεκόρ στο οποίο υποχώρησε και η Ζαλγκίρις. Την επόμενη αγωνιστική οι Μαδριλένοι υποδέχονται την Μπαρτσελόνα (3/12), ενώ οι Λιθουανοί φιλοξενούν την Ντουμπάι (4/12).

Η εξέλιξη του αγώνα

Με εντυπωσιακά ποσοστά από την περιφέρεια (7/10 τρίποντα) και τον Φελίς να σημειώνει 12 πόντους, η Ρεάλ έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +11 (30-19). Οι Μαδριλένοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και με τους Τζόουνς, Μαλεντόν και Ταβάρες εκτόξευσαν τη διαφορά στους 22 πόντους (46-24), προτού οι Τουμπέλις και Μπουτκεβίτσιους διαμορφώσουν το 51-36 του ημιχρόνου.

Η Ζαλγκίρις προσπάθησε να αντιδράσει μετά την ανάπαυλα (51-40), όμως η Ρεάλ είχε τις απαντήσεις, κλείνοντας την τρίτη περίοδο στο +17 (80-63). Οι Γκριγκόνις, Ουλάνοβας και Τουμπέλις μείωσαν στους 11 πόντους (88-77) στα πρώτα τρία λεπτά του τελευταίου δεκαλέπτου, χωρίς ωστόσο να αλλάξουν τις ισορροπίες, με τη «Βασίλισσα» να φτάνει άνετα στο τελικό 108-93.

Τα δεκάλεπτα: 30-19, 51-36, 80-63, 108-93.

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