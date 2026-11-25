Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2, με τους Λουίς Σουάρες και Μπρούνο Φερνάντες να πετυχαίνουν από δύο γκολ.

Η Σπόρτινγκ μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και στο 29΄ κέρδισε πέναλτι, όταν ο Λισάντρο Μαρτίνες ανέτρεψε τον Κατάμο μέσα στην περιοχή. Ο Λουίς Σουάρες ανέλαβε την εκτέλεση, όμως ο Λάμενς απέκρουσε.

Μόλις ένα λεπτό αργότερα, οι Πορτογάλοι κέρδισαν νέο πέναλτι, αυτή τη φορά για ανατροπή του Μάξι Αραούχο από τον Λάμενς. Ο Κολομβιανός επιθετικός ανέλαβε ξανά την ευθύνη και άνοιξε το σκορ για τη Σπόρτινγκ, η οποία πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη με 1-0.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπήκε δυναμικά στο δεύτερο ημίχρονο και χρειάστηκε μόλις πέντε λεπτά για να ανατρέψει το αποτέλεσμα. Στο 48΄, ο Λισάντρο Μαρτίνες ανατράπηκε μέσα στην περιοχή, με τον Μπρούνο Φερνάντες να ευστοχεί στο τρίτο πέναλτι της αναμέτρησης.

Δύο λεπτά αργότερα, ο Πορτογάλος με σουτ εκτός περιοχής και τη συμβολή του Καϊκέ, ο οποίος υπέπεσε σε μεγάλο λάθος, έκανε το 1-2 απέναντι στην πρώην ομάδα του. Μάλιστα, έφτασε μια ανάσα από το χατ τρικ μέσα σε πέντε λεπτά, με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του να περνάει ξυστά άουτ στο 53΄.

Στο 80΄ ήρθε η σειρά του Λάμενς να υποπέσει σε τραγικό λάθος. Έπειτα από σέντρα από τα δεξιά που κόντραρε, ο Βέλγος τερματοφύλακας έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του, με τον Σουάρες να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ και να διαμορφώνει το τελικό 2-2.

Όσον αφορά τους δύο Έλληνες της Σπόρτινγκ, ο Φώτης Ιωαννίδης πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 86', αντικαθιστώντας τον Λουίς Σουάρες, ενώ ο Γιώργος Βαγιαννίδης παρέμεινε στον πάγκο. Ιδιαίτερη στιγμή της αναμέτρησης το χειροκρότημα των φιλάθλων της Σπόρτινγκ στον Μπρούνο Φερνάντες κατά την αντικατάστασή του, ενώ η Γιουνάιτεντ ολοκλήρωσε τον αγώνα με δέκα παίκτες, μετά την αποβολή του Τίλεμανς με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 90+3΄.

Με την ισοπαλία αυτή, η Σπόρτινγκ έφτασε τους 10 βαθμούς και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τους επτά στη League Phase του Champions League.Την επόμενη αγωνιστική, η Σπόρτινγκ δοκιμάζεται στην έδρα της Ρόμα, ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται τη Λειψία στο «Ολντ Τράφορντ».