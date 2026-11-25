Η Σπόρτινγκ μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και στο 29΄ κέρδισε πέναλτι, όταν ο Λισάντρο Μαρτίνες ανέτρεψε τον Κατάμο μέσα στην περιοχή. Ο Λουίς Σουάρες ανέλαβε την εκτέλεση, όμως ο Λάμενς απέκρουσε.
Μόλις ένα λεπτό αργότερα, οι Πορτογάλοι κέρδισαν νέο πέναλτι, αυτή τη φορά για ανατροπή του Μάξι Αραούχο από τον Λάμενς. Ο Κολομβιανός επιθετικός ανέλαβε ξανά την ευθύνη και άνοιξε το σκορ για τη Σπόρτινγκ, η οποία πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη με 1-0.
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπήκε δυναμικά στο δεύτερο ημίχρονο και χρειάστηκε μόλις πέντε λεπτά για να ανατρέψει το αποτέλεσμα. Στο 48΄, ο Λισάντρο Μαρτίνες ανατράπηκε μέσα στην περιοχή, με τον Μπρούνο Φερνάντες να ευστοχεί στο τρίτο πέναλτι της αναμέτρησης.
Δύο λεπτά αργότερα, ο Πορτογάλος με σουτ εκτός περιοχής και τη συμβολή του Καϊκέ, ο οποίος υπέπεσε σε μεγάλο λάθος, έκανε το 1-2 απέναντι στην πρώην ομάδα του. Μάλιστα, έφτασε μια ανάσα από το χατ τρικ μέσα σε πέντε λεπτά, με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του να περνάει ξυστά άουτ στο 53΄.
Στο 80΄ ήρθε η σειρά του Λάμενς να υποπέσει σε τραγικό λάθος. Έπειτα από σέντρα από τα δεξιά που κόντραρε, ο Βέλγος τερματοφύλακας έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του, με τον Σουάρες να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ και να διαμορφώνει το τελικό 2-2.
Με την ισοπαλία αυτή, η Σπόρτινγκ έφτασε τους 10 βαθμούς και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τους επτά στη League Phase του Champions League.Την επόμενη αγωνιστική, η Σπόρτινγκ δοκιμάζεται στην έδρα της Ρόμα, ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται τη Λειψία στο «Ολντ Τράφορντ».