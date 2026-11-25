Με δύο γκολ στο δεύτερο μέρος η Ίντερ έκαμψε την αντίσταση της Στουτγκάρδης στο Meazza (2-0) και πέτυχε την 3η της νίκη στην League Phase.

Στο 16’ ήταν η πρώτη απειλή των Ιταλών με τον Εσπόζιτο και στο 40’ έχασαν τον Μπαστόνι με τραυματισμό για να μπει ο Ντιμάρκο, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του ματς. Στο φινάλε του πρώτου μέρους η Ίντερ είχε δύο κολλητά δοκάρια, με τον Τουράμ στο 42’ και τον Μπαρέλα στο 42’, όμως στο δεύτερο έκανε τη δουλειά.

Στο 54’ μετά τη σέντρα του Ντιμάρκο ο Βάγκνομαν έκανε χέρι μέσα στην περιοχή και ο Σούσιτς ήταν ψύχραιμος από τη βούλα του πέναλτι γράφοντας το 1-0. Την επανεμφάνισή του έπειτα από τραυματισμό που τον κράτησε εκτός για δύο μήνες πραγματοποίησε ο Λαουτάρο και στο 73’ σφράγισε τη νίκη της ομάδας του με ξερό σουτ στη γωνία όταν ο Ντιμάρκο έκανε τη σέντρα και ο Εσπόζιτο άφησε υπέροχα την μπάλα να περάσει, για να διαμορφωθεί το τελικό 2-0.