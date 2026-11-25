Ο Δημήτρης Ιτούδης σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου τόνισε ότι αυτή ήταν ην χειρότερη εμφάνιση της ομάδας του στην Euroleague, σημειώνοντας οτι τίποτα δεν δικαιολογεί αυτή την εικόνα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δυστυχώς, κάναμε πάρα πολλά λάθη και ουσιαστικά χαρίσαμε την μπάλα στον αντίπαλο. O Ολυμπιακός σημείωσε 52 πόντους από δύο συγκεκριμένους τομείς: τα δικά μας λάθη και τα επιθετικά ριμπάουντ. Πρόκειται για έναν τεράστιο αριθμό. Δεν μπορείς να κερδίσεις με 21 λάθη σε αυτό το γήπεδο».

Έχουμε δώσει και άλλα παιχνίδια στα οποία βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Ζητάμε συγγνώμη από τους φιλάθλους μας, αλλά έχουμε αποδείξει ότι διαθέτουμε τη δύναμη να επιστρέφουμε σε πολλά παιχνίδια. Μπορώ να αναφέρω αρκετά παραδείγματα, στα οποία βρεθήκαμε πίσω με 11, 13 ή ακόμη και 16 πόντους, αλλά καταφέραμε να επιστρέψουμε.

Το γεγονός ότι βρισκόμασταν μόλις έξι πόντους πίσω στο τέλος της τρίτης περιόδου δεν δικαιολογεί αυτή την απαράδεκτη εικόνα. Προφανώς, αντιμετωπίσαμε μια ομάδα που είναι πρωταθλήτρια στην άμυνα, έναν αντίπαλο υψηλής ποιότητας, με εξαιρετικές μονάδες και σπουδαία ομαδική δουλειά. Με όλο τον σεβασμό προς τον αντίπαλό μας, όπως είπα και προηγουμένως, πρέπει να παρουσιαστούμε πιο δυνατοί μετά τη διακοπή, καθώς έχουμε μπροστά μας πολλούς ακόμη τελικούς. Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι να παραμείνουμε ενωμένοι, ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές. Γιατί είναι ακριβώς αυτές οι στιγμές που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα μιας ομάδας, τη συνοχή της και την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της.

Όταν αντιμετωπίζεις τον πρωταθλητή Ευρώπης, έχεις την ευκαιρία να βγάλεις σημαντικά συμπεράσματα και να προσπαθήσεις να διεκδικήσεις τη νίκη, όχι επειδή ο αντίπαλος αντιμετώπιζε προβλήματα, αλλά ακριβώς επειδή είχαμε προετοιμαστεί σωστά, τόσο στρατηγικά όσο και τακτικά. Ωστόσο, όταν βγαίνεις από ένα τάιμ άουτ και κάνεις το ένα λάθος μετά το άλλο, χωρίς να καταφέρνεις να σκοράρεις, είναι προφανές ότι ο αντίπαλος θα εκμεταλλευτεί τα λάθη σου, θα βρει εύκολους πόντους, ακόμη και με καρφώματα, και εσύ δεν θα έχεις την απαραίτητη ισορροπία για να παραμείνεις ανταγωνιστικός. Εκεί δημιουργείται πραγματικά ένα μεγάλο πρόβλημα.

Προφανώς, δεν έχουμε και απεριόριστο αριθμό τάιμ άουτ, ούτε μπορούμε να καλέσουμε 30 μέσα σε ένα παιχνίδι, ενώ είχαμε ήδη εξαντλήσει αρκετά από αυτά πολύ νωρίς. Δυστυχώς, όμως, επαναλαμβάνω ότι η εικόνα μας δεν ήταν καλή. Η αντίδρασή μας ήταν εξαιρετικά άσχημη. Ήταν κάτι που δεν επιτρέπεται στο επίπεδο στο οποίο βρισκόμαστε, με την ποιότητα των αθλητών που διαθέτουμε και των προπονητών που είμαστε. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για όσα συνέβησαν και θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το παιχνίδι ως ένα μάθημα, αναλύοντάς το ώστε να προετοιμαστούμε καλύτερα για τις επόμενες αναμετρήσεις. Ίσως, μάλιστα, να ήταν η χειρότερη εμφάνιση που έχουμε πραγματοποιήσει στην EuroLeague».

Στόχος μας ήταν και παραμένει να βρισκόμαστε στις θέσεις που οδηγούν στα playoffs, όπως συνέβη και την περσινή σεζόν, και να διεκδικήσουμε εκεί ό,τι μας αναλογεί. Προφανώς, έχουμε πραγματοποιήσει κακές εμφανίσεις και έχουμε γνωρίσει ήττες. Όλες οι ομάδες έχουν ήττες, ακόμη και κακές ήττες, αν μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε έτσι. Ωστόσο, εμφανίσεις σαν τη σημερινή δεν μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε να βρεθούμε στα playoffs. Πόσω μάλλον να διεκδικήσουμε την είσοδο μας»

Για τον χαρακτήρα που βγάζει ο Ολυμπιακός παρά τις απουσίες κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα: «Ίσως μας εξυψώνετε με τα λόγια σας, θέλοντας να μεγιστοποιήσετε τη σημασία της νίκης του Ολυμπιακού. Και καλά κάνετε. Αποδέχομαι αυτό που λέτε και σας ευχαριστώ, αλλά αυτή τη στιγμή το μυαλό μας δεν βρίσκεται σε τέτοιου είδους συγκρίσεις. Αυτό που μας απασχολεί είναι το πώς θα καταφέρουμε να μείνουμε ενωμένοι και να αντιδράσουμε σε αυτές τις καταστάσεις.

Ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, διαχειρίστηκε σωστά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, ακόμη και όταν έμεινε χωρίς τον πόιντ γκαρντ του και εμείς είχαμε πάρει το προβάδισμα. Εμείς, αντίθετα, παίξαμε μπάσκετ για 30 λεπτά και όχι για 40. Και το μπάσκετ διαρκεί 40 λεπτά.

Δεν μπορώ, βέβαια, να μιλήσω εκ μέρους του Ολυμπιακού. Είναι προφανές ότι ο ίδιος, όπως και οι υπόλοιπες ομάδες, στέλνει τα δικά του μηνύματα μέσα από τη δουλειά του και την προσπάθειά του. Δεν απευθύνει κάποιο μήνυμα στη Χάποελ ή στους υπόλοιπους διεκδικητές, αλλά εργάζεται για να πετύχει τους δικούς του στόχους.

Όσον αφορά τις δυσκολίες που αναφέρατε, δεν μπορούμε απλώς να τις προσπεράσουμε. Η Χάποελ αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα. Είμαστε μια ομάδα που ουσιαστικά ζει μέσα στα αεροπλάνα, λόγω των συνεχών μετακινήσεων. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση δικαιολογία για τη σημερινή μας εμφάνιση. Σήμερα ανακοινώθηκε από τη διοίκηση ότι ως έδρα μας θα χρησιμοποιούμε πλέον τη Σόφια, κάτι που σημαίνει ακόμη περισσότερες ώρες ταξιδιού για εμάς. Επομένως, η κατάσταση δεν είναι εύκολη. Ωστόσο, δεν είναι αυτό το ζήτημα που πρέπει να διαχειριστούμε αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον, δεν είναι το μοναδικό. Είναι και αυτό ένα από τα προβλήματά μας».