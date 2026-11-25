Δύο γκολ του Ίσακ και ένα του Βιρτς έκαναν τη δουλειά στο Βέλγιο κόντρα στην Μπριζ για την Λίβερπουλ (0-3), η οποία ανέβηκε στην 5η θέση.

Σε ανοδική πορεία βρίσκονται οι Reds με τον Άντονι Ιραόλα και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Οι Μέρσεϊσαϊντερς έκαναν ελεγχόμενα τη δουλειά στο Βέλγιο σε βάρος της Μπριζ και επιστρέφοντας στις νίκες (0-3) έφτασαν τους 12 βαθμούς και ανέβηκαν στην 5η θέση της League Phase. Στη 13η οι Βέλγοι.

Νωρίς μπήκε σε θέση οδηγού η 6 φορές κάτοχος, καθώς στο 13’ η πίεση απέφερε καρπούς όταν ο Ζόμερ έκανε λάθος, ο Μπαρκολά πήρε και έδωσε στον Σομποζλάι, εκείνος γύρισε και από κοντά ο Ίσακ έκανε το 0-1. Αυτό έμελλε να μείνει για το πρώτο μέρος καθώς στη συνέχεια ναι μεν η Μπριζ είχε την κατοχή, όμως οι φιλοξενούμενοι δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν τη μεγάλη φάση και να απειλήσουν τον Άλισον. Στο 42’ αποχώρησε ο Μουνιόθ έπειτα από μία φάση που πέρασε τη μισή ομάδα αλλά τραυματίστηκε.

Στην επανάληψη, η Λίβερπουλ καθάρισε το ματς πετυχαίνοντας γκολάρες και δίνοντας χαρακτήρα party στη νίκη της. Στο 60’ ο Ζόμερ σταμάτησε τον Σομποζλάι, στο 70’ ο Φέλιξ έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία των Βέλγων και στο 79’ στην κόντρα ο Ενγκουμόα βρήκε τον Βιρτς και ο ανεβασμένος, Βιρτς, με εκπληκτικό μακρινό πλασέ έστειλε την μπάλα δοκάρι-και-μέσα (0-2). Στο 82’ διαμόρφωσε το τελικό 0-3 ο Ίσακ με το δεύτερο προσωπικό του γκολ με υπέροχο σκαφτό πλασέ έπειτα από ασίστ του… Άλισον!